Marchista Alex Schwazer enfrenta tercera sanción por dopaje

Schwazer siempre ha proclamado su inocencia y un tribunal italiano lo absolvió en 2021, al citar pruebas contundentes de que sus muestras fueron alteradas

El excampeón olímpico Alex Schwazer se encuentra en el ojo del huracán al ser investigado por tercera ocasión por dopaje.

El atleta ganó el campeonato alemán de marcha en ruta el 26 de abril con un tiempo récord italiano de poco más de tres horas.

Ante este triunfo, la Agencia Nacional Antidopaje de Alemania anunció que suspendió temporalmente e “inició un procedimiento de gestión de resultados” después de que se detectara la sustancia para aumentar la sangre EPO “tanto en las muestras de orina como en las de sangre del atleta”.

“Soy inocente, pero no voy a volver a defenderme, ya no tengo energía. Yo no tomé nada, pero ya no tengo fe en el sistema”.

¿Qué es la eritropoyetina, mejor conocida como EPO?

La eritropoyetina, mejor conocida como EPO, fue la misma sustancia por la que Schwazer dio positivo antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Admitió haberse dopado y fue sancionado por 45 meses.

Schwazer, que ganó la prueba de 50 kilómetros en los Juegos de Beijing 2008, regresó y se clasificó para los Juegos Olímpicos de 2016. Sin embargo, quedó fuera después de que un nuevo análisis de una muestra de dopaje arrojara rastros positivos de esteroides, lo que derivó en una sanción de ocho años al tratarse de su segunda infracción.

Schwazer siempre ha proclamado su inocencia y un tribunal italiano lo absolvió en 2021, al citar pruebas contundentes de que sus muestras de orina fueron alteradas.

A pesar de que presentó sus apelaciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el tribunal federal suizo, estas fueron rechazadas, por lo que se vio obligado a cumplir la sanción.

En la investigación más reciente, se analizará la muestra B de respaldo, así como una tercera muestra de orina que el exentrenador de Schwazer, Sandro Donati, tuvo permitido conservar.

Normalmente, no existe una tercera prueba, pero el abogado de Schwazer, Gerhard Brandstätter, explicó que les concedieron permiso para conservar una.