La aparición de McGregor y Khabib en la misma lista resulta verosímil por la relación que ambos mantienen con Cristiano Ronaldo

Inicio / Deportes / CR7 reuniría a McGregor y Khabib en su esperada boda

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov aparecen entre los posibles invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, de acuerdo con una lista que comenzó a circular en redes sociales y que ha generado expectación por la posibilidad de reunir a los protagonistas de una de las rivalidades más intensas en la historia de las artes marciales mixtas.

Sin embargo, la presencia de ambos expeleadores no ha sido confirmada por la pareja, sus representantes o los propios deportistas. Tampoco se ha difundido oficialmente la fecha de la ceremonia ni el listado definitivo de asistentes.

Una lista viral reúne a figuras del deporte y el espectáculo

La relación de supuestos invitados incluye a personalidades del balompié, la música, el cine y los deportes de combate. Entre los nombres mencionados se encuentran Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Vinícius Júnior, Rio Ferdinand, Pepe, Vin Diesel, Drake, Travis Scott y jugadores del Al-Nassr.

También aparecen McGregor y Khabib, cuya inclusión provocó una mayor reacción debido al enfrentamiento que sostuvieron en octubre de 2018. El combate terminó con la victoria del ruso por sumisión en el cuarto asalto y fue seguido por una confrontación entre integrantes de ambos equipos.

Aunque las publicaciones presentan la lista como una filtración, hasta ahora no se han mostrado invitaciones auténticas ni se ha identificado el origen de los nombres. Algunas versiones incluso reconocen que se trata de posibles asistentes y no de invitados confirmados.

Cristiano mantiene amistad con los dos antiguos rivales

La aparición de McGregor y Khabib en la misma lista resulta verosímil por la relación que ambos mantienen con Cristiano Ronaldo.

El portugués visitó al peleador irlandés durante su preparación para enfrentar a Nate Diaz en 2016. Posteriormente volvieron a coincidir en eventos deportivos y McGregor ha expresado públicamente su admiración por la trayectoria y mentalidad competitiva del jugador.

Khabib también ha hablado en diferentes ocasiones de su amistad con Cristiano y de la comunicación que mantienen sobre asuntos familiares y profesionales. Ambos han compartido encuentros y mensajes públicos durante varios años.

La cercanía de Ronaldo con los dos expeleadores hace posible una invitación, pero no constituye una prueba de que estarán presentes en la ceremonia.

La pareja mantiene en reserva los detalles de la boda

Cristiano y Georgina anunciaron su compromiso en agosto de 2025, después de varios años de relación y de formar una familia. El jugador indicó posteriormente que planeaban establecer la fecha después de la competencia internacional de 2026.

Madeira, lugar de nacimiento del portugués, ha sido señalada como la posible sede, mientras distintas versiones ubican la ceremonia durante el verano. No obstante, la pareja no ha confirmado públicamente el día, el recinto ni los preparativos.

Mientras esos detalles permanezcan en reserva, la posible reunión de McGregor y Khabib deberá manejarse como una versión surgida en redes sociales. La expectativa continuará centrada en saber si Cristiano logrará sentar entre sus invitados a dos figuras que, años después de su combate, todavía mantienen una relación distante.