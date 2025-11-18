Cristiano Ronaldo cena con Donald Trump en la Casa Blanca

El máximo ídolo de Portugal, Cristiano Ronaldo, visitó este martes la Casa Blanca para cenar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en su visita a Estados Unidos.

Durante el discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia del jugador del Al-Nassr y aseguró que su hijo, Barron Trump, se encontraba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo.

En el evento "CR7" estuvo acompañado por su esposa Georgina Rodríguez y, pese a que no fue invitado a tomar la palabra, fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

Trump dio la bienvenida a los invitados calificando al príncipe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

La cena sufrió un retraso debido a que la alfombra roja fuera del salón tuvo que ser cubierta con una carpa debido a la intensa lluvia en Washington D.C.

Además de Cristiano Ronaldo, Elon Musk también estuvo presente en la cena, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.

