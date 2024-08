Cristiano Ronaldo no solo rompe redes, también YouTube

El astro portugués abrió este miércoles su canal de YouTube llamado “UR Cristiano” con el motivo de estar más cerca de sus fans y que en poco más de un día ha logrado ganar 28.2 millones de suscriptores.

El canal cuenta actualmente con 19 videos publicados y todos superan la barrera del millón y medio de vistas, también aparece su hijo, Cristiano Jr. y su esposa Georgina Rodríguez en una combinación de videos de retos, de motivación o hablando sobre otros deportes como la UFC o la NFL.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo se convirtió en el Youtuber más rápido en conseguir el millón de suscriptores.

Gracias a este logro, ya es poseedor de la placa por haber llegado a los 100,000 y 1,000,000 de suscriptores, de plata y oro respectivamente del cual ya tiene un video en el que le enseña la placa de oro a sus hijos.

Si bien ya rebasa los 20 millones de seguidores en la plataforma, aún no ha recibido la placa por los 10 millones y la última meta por alcanzar sería el Botón de Diamante Rojo, que se otorga al llegar a 100’000,000 de suscriptores, cifra la cual más temprano que tarde alcanzará.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7