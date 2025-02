Cristiano celebra San Valentín con tierno mensaje para Georgina

El futbolista Cristiano Ronaldo demostró una vez más su faceta más romántica con una publicación especial para su pareja, Georgina Rodríguez, con motivo del Día de San Valentín.

A través de sus redes sociales, el delantero del Al-Nassr compartió una imagen junto a la modelo argentina, acompañada del mensaje: "My one and only Valentine. Always." (Mi único y eterno San Valentín), dejando en claro el profundo amor que siente por ella.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó rápidamente, acumulando millones de interacciones en pocas horas. Seguidores, amigos y colegas del astro portugués reaccionaron con mensajes de admiración y felicitaciones para la pareja.

My one and only Valentine. Always. 🫶 pic.twitter.com/fHT5YSoNzE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 14, 2025

Un San Valentín en Arabia Saudita

Este es el tercer Día de San Valentín que la pareja celebra en Arabia Saudita, país donde residen desde que Cristiano fichó con el Al-Nassr a finales de 2022.

Desde entonces, han formado una nueva vida en el país del Medio Oriente, compartiendo momentos familiares y continuando con sus exitosas carreras.

A pesar de las diferencias culturales y de las estrictas normas en Arabia Saudita, Cristiano y Georgina han sabido mantener su relación con total naturalidad, compartiendo en redes sociales viajes, eventos y muestras de cariño que siempre generan gran impacto entre sus seguidores.

Amor que trasciende en redes sociales

Cada vez que la pareja comparte publicaciones juntos, el impacto en redes sociales es abrumador. Tanto Cristiano como Georgina tienen millones de seguidores en Instagram, y sus muestras de afecto suelen convertirse en tendencia global.

Este San Valentín no fue la excepción, y el post del futbolista reafirma la sólida relación que mantiene con la modelo, quien ha sido su compañera incondicional en cada etapa de su carrera.

El mensaje de Cristiano Ronaldo no solo emocionó a sus fanáticos, sino que también reforzó la imagen de una pareja consolidada y enamorada, que sigue compartiendo su amor a pesar de los cambios y desafíos de la vida en Arabia Saudita.

