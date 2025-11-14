Croacia vence a Islas Feroe y asegura su pase al Mundial 2026

La selección de Croacia cumplió con el pronóstico y este viernes consiguió su clasificación matemática al Mundial 2026, luego de derrotar 3-1 a Islas Feroe en un partido que por momentos se complicó más de lo esperado en el Stadion HNK Rijeka.

Con Luka Modric como capitán y titular, el conjunto balcánico comenzó el encuentro con desconexiones que fueron aprovechadas por un rival sin presión y con mucha determinación.

La sorpresa llegó al minuto 16, cuando Geza David Turi adelantó a los visitantes, silenciando al público croata y generando una tensión inesperada para un juego que, en el papel, parecía trámite.

QUALIFIED! Croatia are heading back to the biggest stage. 🏆 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c2bGPnU66i — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

Tras una primera mitad errática, Croacia mostró su mejor versión en el segundo tiempo. Orden, presión alta y claridad ofensiva permitieron darle la vuelta al marcador ante una defensa feroesa que ya no pudo resistir.

Los Vatreni marcaron tres goles que sellaron una victoria contundente y el boleto directo a la Copa del Mundo que organizarán México, Canadá y Estados Unidos.

Cuatro Mundiales consecutivos

Con este resultado, Croacia confirma su presencia en su cuarto Mundial consecutivo, una racha que comenzó en Brasil 2014 y que ha consolidado al país como una de las potencias del futbol europeo.

