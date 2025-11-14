Cerrar X
croacia_mundial_2026_03ac5c3cc5
Deportes

Croacia vence a Islas Feroe y asegura su pase al Mundial 2026

Croacia aseguró su cuarta Copa del Mundo consecutiva tras vencer 3-1 a Islas Feroe en Rijeka. El equipo de Luka Modric reaccionó en la segunda mitad

  • 14
  • Noviembre
    2025

La selección de Croacia cumplió con el pronóstico y este viernes consiguió su clasificación matemática al Mundial 2026, luego de derrotar 3-1 a Islas Feroe en un partido que por momentos se complicó más de lo esperado en el Stadion HNK Rijeka.

Con Luka Modric como capitán y titular, el conjunto balcánico comenzó el encuentro con desconexiones que fueron aprovechadas por un rival sin presión y con mucha determinación.

La sorpresa llegó al minuto 16, cuando Geza David Turi adelantó a los visitantes, silenciando al público croata y generando una tensión inesperada para un juego que, en el papel, parecía trámite.

Tras una primera mitad errática, Croacia mostró su mejor versión en el segundo tiempo. Orden, presión alta y claridad ofensiva permitieron darle la vuelta al marcador ante una defensa feroesa que ya no pudo resistir.

Los Vatreni marcaron tres goles que sellaron una victoria contundente y el boleto directo a la Copa del Mundo que organizarán México, Canadá y Estados Unidos.

Cuatro Mundiales consecutivos

Con este resultado, Croacia confirma su presencia en su cuarto Mundial consecutivo, una racha que comenzó en Brasil 2014 y que ha consolidado al país como una de las potencias del futbol europeo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25318144739077_6729ad7281
Surinam y Curazao se acercan a histórica clasificación al Mundial
mijes_411b446947
Escobedo confía en obtener recursos en presupuesto 2026
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×