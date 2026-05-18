Croacia convoca a Luka Modric para disputar su quinto Mundial

La selección de Croacia ya tiene lista su apuesta para la Copa del Mundo 2026 y, una vez más, el nombre de Luka Modric encabeza el proyecto balcánico.

El mediocampista de 40 años fue incluido este lunes en la convocatoria definitiva del técnico Zlatko Dalic, con lo que quedó perfilado para disputar su quinto Mundial.

El histórico capitán croata llegará nuevamente como líder futbolístico y emocional de una generación que sigue soñando con competir entre las mejores selecciones del planeta, luego de haber sido subcampeona en Rusia 2018 y tercer lugar en Qatar 2022.

Modric apunta a otra marca histórica

A pesar de haber sufrido una fractura de pómulo el mes pasado, el entorno de la selección croata confía en que Modric estará recuperado para el debut mundialista ante Inglaterra, programado para el próximo 17 de junio.

Croacia también enfrentará en la fase de grupos a Panamá y Ghana dentro del Grupo L.

La presencia del mediocampista representa mucho más que experiencia. Modric, ganador del Balón de Oro en 2018, es considerado el mejor futbolista en la historia de Croacia y uno de los mediocampistas más influyentes de las últimas décadas.

Debutó con la selección mayor en 2006 y actualmente suma 196 partidos internacionales, cifra que lo convierte en el jugador con más apariciones en la historia del combinado croata.

Durante el Mundial podría alcanzar la barrera de los 200 encuentros.

La lista presentada por Zlatko Dalic mantiene una base sólida y experimentada. Además de Modric, destaca la presencia de Ivan Perisic, autor de goles en las últimas tres Copas del Mundo y pieza clave en los recientes éxitos del equipo europeo.

También fueron convocados futbolistas consolidados como el arquero Dominik Livakovic, el defensor Josko Gvardiol, los mediocampistas Mateo Kovacic y Mario Pasalic, así como el delantero Andrej Kramaric.

Croacia llegará al Mundial con la misión de volver a competir al más alto nivel y extender el legado de una generación que transformó la historia del futbol croata.

En Rusia 2018, el equipo sorprendió al mundo tras alcanzar la final, donde cayó ante Francia. Cuatro años después, en Qatar, volvió a instalarse entre las mejores selecciones al quedarse con el tercer lugar del torneo.

Dalic también define lista de reservas

Además de los 26 jugadores convocados, el seleccionador croata dio a conocer una lista complementaria con siete futbolistas de reserva, quienes permanecerán atentos ante cualquier eventualidad física antes del arranque del torneo.

Croacia iniciará su concentración en los próximos días mientras acelera la recuperación de algunos jugadores y afina detalles para su debut mundialista.

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