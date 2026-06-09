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¿Cuántos goles se anotarán en la justa regia de 2026?

En México 86, hace 40 años, se jugaron ocho partidos en la Sultana del Norte, cuatro en el Tec y cuatro en El Volcán, y solamente se anotaron nueve dianas

  • 09
  • Junio
    2026

Los aficionados al futbol que acudirán al Estadio Monterrey para ver los cuatro partidos de la justa de 2026, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, quieren gritar y festejar goles.

Hace 40 años, en la fiesta futbolera de 1986, en Nuevo León se celebraron ocho encuentros: cuatro en el Estadio Tecnológico y la misma cantidad en el Estadio Universitario.

En ellos se anotaron nueve goles, para un promedio de 1.1 dianas por cotejo.

En estos duelos se registraron tres empates de 0-0 y otros tres cotejos de 1-0.

Las batallas con más anotaciones fueron las de Inglaterra vs. Polonia y Argelia vs. España, con tres tantos en cada duelo.

De estos desafíos, seis fueron de fase de grupos y dos más de fase final.

¿Cuántos goles se anotarán en los duelos que se celebrarán en el Estadio Monterrey: Suecia vs. Túnez, Túnez vs. Japón y Sudáfrica vs. Corea del Sur en fase de grupos, y el de dieciseisavos de final (líder del Grupo F ante el segundo sitio del Grupo C)?

Entérate

Monterrey fue una de las sedes oficiales de la justa de 1986 y albergó ocho partidos repartidos equitativamente en dos estadios: cuatro en el Estadio Tecnológico y cuatro en el Estadio Universitario.

Estadio Tecnológico

FechaJuegoFase
3 de junioPortugal 1-0 InglaterraGrupo F
6 de junioInglaterra 0-0 MarruecosGrupo F
11 de junioInglaterra 3-0 PoloniaGrupo F
12 de junioArgelia 0-3 EspañaGrupo D

 

Estadio Universitario

FechaJuegoFase
2 de junioMarruecos 0-0 PoloniaGrupo F
7 de junioPolonia 1-0 PortugalGrupo F
17 de junioMarruecos 0-1 Alemania FederalOctavos de Final
21 de junioAlemania Federal 0-0 México*Cuartos de Final

 

*Alemania Federal avanzó al ganar 4-1 en la serie de penaltis.


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