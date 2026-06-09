¿Cuántos goles se anotarán en la justa regia de 2026?
En México 86, hace 40 años, se jugaron ocho partidos en la Sultana del Norte, cuatro en el Tec y cuatro en El Volcán, y solamente se anotaron nueve dianas
- 09
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Junio
2026
Los aficionados al futbol que acudirán al Estadio Monterrey para ver los cuatro partidos de la justa de 2026, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, quieren gritar y festejar goles.
Hace 40 años, en la fiesta futbolera de 1986, en Nuevo León se celebraron ocho encuentros: cuatro en el Estadio Tecnológico y la misma cantidad en el Estadio Universitario.
En ellos se anotaron nueve goles, para un promedio de 1.1 dianas por cotejo.
En estos duelos se registraron tres empates de 0-0 y otros tres cotejos de 1-0.
Las batallas con más anotaciones fueron las de Inglaterra vs. Polonia y Argelia vs. España, con tres tantos en cada duelo.
De estos desafíos, seis fueron de fase de grupos y dos más de fase final.
¿Cuántos goles se anotarán en los duelos que se celebrarán en el Estadio Monterrey: Suecia vs. Túnez, Túnez vs. Japón y Sudáfrica vs. Corea del Sur en fase de grupos, y el de dieciseisavos de final (líder del Grupo F ante el segundo sitio del Grupo C)?
Entérate
Monterrey fue una de las sedes oficiales de la justa de 1986 y albergó ocho partidos repartidos equitativamente en dos estadios: cuatro en el Estadio Tecnológico y cuatro en el Estadio Universitario.
Estadio Tecnológico
|Fecha
|Juego
|Fase
|3 de junio
|Portugal 1-0 Inglaterra
|Grupo F
|6 de junio
|Inglaterra 0-0 Marruecos
|Grupo F
|11 de junio
|Inglaterra 3-0 Polonia
|Grupo F
|12 de junio
|Argelia 0-3 España
|Grupo D
Estadio Universitario
|Fecha
|Juego
|Fase
|2 de junio
|Marruecos 0-0 Polonia
|Grupo F
|7 de junio
|Polonia 1-0 Portugal
|Grupo F
|17 de junio
|Marruecos 0-1 Alemania Federal
|Octavos de Final
|21 de junio
|Alemania Federal 0-0 México*
|Cuartos de Final
*Alemania Federal avanzó al ganar 4-1 en la serie de penaltis.
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