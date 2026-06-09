¿Cuántos goles se anotarán en la justa regia de 2026?

Los aficionados al futbol que acudirán al Estadio Monterrey para ver los cuatro partidos de la justa de 2026, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, quieren gritar y festejar goles.

Hace 40 años, en la fiesta futbolera de 1986, en Nuevo León se celebraron ocho encuentros: cuatro en el Estadio Tecnológico y la misma cantidad en el Estadio Universitario.

En ellos se anotaron nueve goles, para un promedio de 1.1 dianas por cotejo.

En estos duelos se registraron tres empates de 0-0 y otros tres cotejos de 1-0.

Las batallas con más anotaciones fueron las de Inglaterra vs. Polonia y Argelia vs. España, con tres tantos en cada duelo.

De estos desafíos, seis fueron de fase de grupos y dos más de fase final.

¿Cuántos goles se anotarán en los duelos que se celebrarán en el Estadio Monterrey: Suecia vs. Túnez, Túnez vs. Japón y Sudáfrica vs. Corea del Sur en fase de grupos, y el de dieciseisavos de final (líder del Grupo F ante el segundo sitio del Grupo C)?

Entérate

Monterrey fue una de las sedes oficiales de la justa de 1986 y albergó ocho partidos repartidos equitativamente en dos estadios: cuatro en el Estadio Tecnológico y cuatro en el Estadio Universitario.

Estadio Tecnológico

Fecha Juego Fase 3 de junio Portugal 1-0 Inglaterra Grupo F 6 de junio Inglaterra 0-0 Marruecos Grupo F 11 de junio Inglaterra 3-0 Polonia Grupo F 12 de junio Argelia 0-3 España Grupo D

Estadio Universitario

Fecha Juego Fase 2 de junio Marruecos 0-0 Polonia Grupo F 7 de junio Polonia 1-0 Portugal Grupo F 17 de junio Marruecos 0-1 Alemania Federal Octavos de Final 21 de junio Alemania Federal 0-0 México* Cuartos de Final

*Alemania Federal avanzó al ganar 4-1 en la serie de penaltis.

Comentarios