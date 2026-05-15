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¿Cuántos ciclones habrá en el Pacífico y Atlántico en 2026?

Expertos señalan que el posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante el verano podría favorecer condiciones para una actividad ciclónica más intensa.

  • 15
  • Mayo
    2026

La temporada de huracanes 2026 arrancó oficialmente en el océano Pacífico y las autoridades meteorológicas prevén una actividad ciclónica intensa para México durante los próximos meses.

Especialistas estiman la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales entre el Pacífico y el Atlántico, incluidos varios huracanes de gran intensidad que podrían impactar territorio mexicano. 

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026?

La temporada comenzó oficialmente este 15 de mayo en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico iniciará el próximo 1 de junio. Ambos periodos concluirán el 30 de noviembre.

Durante estos meses se desarrolla la mayor actividad de tormentas tropicales y huracanes que afectan costas mexicanas, principalmente entre julio y octubre.

ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional y organismos internacionales mantienen vigilancia especial debido a las altas temperaturas oceánicas registradas durante 2026. 

¿Cuántos ciclones se esperan en México?

Los pronósticos preliminares apuntan a una temporada activa con entre 29 y 36 sistemas tropicales sumando Pacífico y Atlántico.

En el Pacífico se prevén entre 18 y 21 tormentas y huracanes, mientras que en el Atlántico podrían desarrollarse entre 11 y 15 sistemas

Además, anticipan entre 9 o 11 huracanes en el Pacífico y 4 o 7 en el Atlántico.

ciclones tropicales 2026

El Niño podría intensificar la temporada

Expertos señalan que el posible desarrollo del fenómeno de El Niño durante el verano podría favorecer condiciones para una actividad ciclónica más intensa en algunas regiones.

El aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de la cizalladura del viento son algunos de los factores que podrían contribuir a la formación de sistemas más fuertes.

Lee la nota completa aquí: Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026

Estos serán los primeros nombres de huracanes

En el océano Pacífico, el primer ciclón tropical con nombre de la temporada será Amanda, seguido por Boris, Cristina y Douglas.

ciclones pacifico 2026

Mientras tanto, en el Atlántico la lista comenzará con Arthur, Bertha y Cristobal, según los registros oficiales utilizados por organismos meteorológicos internacionales.

ciclones atlantico 2026

Los nombres se asignan conforme los sistemas evolucionan y alcanzan intensidad suficiente para ser clasificados como tormenta tropical.

¿Qué es un ciclón tropical y cómo se clasifica?

Un ciclón tropical es un sistema de tormentas que se forma sobre aguas cálidas del océano y que puede provocar lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones.

Este fenómeno comienza cuando el aire caliente y húmedo del mar sube y genera una zona de baja presión. Entonces más aire entra para ocupar ese espacio y el sistema empieza a girar debido al movimiento de la Tierra.

ciclones

No todos los ciclones son huracanes. Primero se forman como depresión tropical, después evolucionan a tormenta tropical y, si los vientos superan los 119 kilómetros por hora, se convierten en huracán.

Aunque muchas personas piensan que el viento es lo más peligroso, los ciclones también generan inundaciones, deslaves y marejadas.


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