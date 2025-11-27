Dallas superan 31-28 a Kansas en Día de Acción de Gracias

Dak Prescott y los Cowboys aún tienen mucho camino por recorrer en su intento por repuntar y conseguir un pasaje de playoffs.

Pero les sobra confianza, infundida por una victoria sobre el subcampeón del Super Bowl de la temporada pasada, apenas cuatro días después de vencer al monarca vigente.

Prescott lanzó para dos touchdowns, Malik Davis corrió 43 yardas para anotar y Dallas se sobrepuso a dos pases de touchdown de Patrick Mahomes en cuarta oportunidad para superar 31-28 a los Chiefs de Kansas City el jueves, Día de Acción de Gracias.

CeeDee Lamb anotó el primer touchdown de Dallas y terminó con 112 yardas en siete recepciones cuatro días después de que las caídas afectaron al receptor estelar en una victoria sobre Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl.

En los últimos dos duelos, los Cowboys (6-5-1) completaron una barrida de los equipos que disputaron el Super Bowl de la temporada pasada. Consiguieron así su tercera victoria consecutiva, y condenaron a los Chiefs (6-6), monarcas vigentes de la Conferencia Americana, a volver a la marca de .500, al llevarse un duelo entre dos equipos que persiguen boletos de playoffs tras malos comienzos de campaña.

Dallas está 3-0 desde que su ala defensiva Marshawn Kneeland, de 24 años, apareció muerto en un aparente suicidio durante la semana de descanso del club. Los Cowboys regresaron de ese descanso devastador con una victoria de 33-16 sobre los Raiders de Las Vegas.

“Nos pusimos en cierto lugar justo antes de estos partidos y simplemente estamos, teniendo que conseguir estas victorias contra dos equipos de élite”, dijo Prescott. “Vencimos a dos equipos que jugaron en el Super Bowl el año pasado. Eso quedó atrás, pero estás hablando de dos organizaciones que obviamente saben cómo ganar y acabamos de vencerlas a ambas en dos grandes partidos, además de todo lo que hemos pasado.”

Mahomes sumó cuatro pases de touchdown en su primer partido como profesional en la casa de los Cowboys, donde jugó tres veces para Texas Tech no muy lejos de sus raíces en el oriente del estado.

“Ellos tienen la misma desesperación que nosotros y jugaron mejor durante los cuatro cuartos que nosotros”, dijo Mahomes, quien lanzó para 261 yardas y fue capturado tres veces, dos de ellas por Jadeveon Clowney. “Así que, aunque tenemos buenas jugadas aquí y allá, tenemos que ser más consistentes al final.”

Travis Kelce atrapó el primer pase de touchdown en cuarta oportunidad por parte de Mahomes en una jugada de dos yardas. La segunda recepción de anotación, por parte de Rashee Rice, llegó en cuarta y tres al inicio del último cuarto.

Kansas City estaba abajo por diez cuando Mahomes casi fue derribado detrás de la línea de golpeo por Quinnen Williams, pero mantuvo el equilibrio y encontró a Xavier Worthy completamente desmarcado para un avance de 42 yardas. La mesa quedó así servida para un pase de anotación de diez yardas a Hollywood Brown con 3:27 minutos restantes.

Prescott y compañía no le dieron a Mahomes otra oportunidad.

