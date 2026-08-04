Dallas pierde a Princeton Fant toda la temporada por lesión

El ala cerrada de los Cowboys sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y un desgarro parcial del ligamento colateral medial durante una práctica

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Los Dallas Cowboys sufrirán una baja importante durante la temporada luego de que el ala cerrada Princeton Fant sufriera una grave lesión en la rodilla izquierda durante el campamento de entrenamiento.

Fant sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y un desgarro parcial del ligamento colateral medial, por lo que se perderá el resto de la campaña y será sometido a una cirugía en las próximas semanas, informó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

La lesión ocurrió durante la primera práctica de Dallas con equipo completo, cuando Fant tuvo un choque de rodilla contra rodilla después de ser bloqueado hacia atrás por el corredor Israel Abanikanda.

Princeton Fant deixou o treino após essa pancada. ✭#DallasCowboys pic.twitter.com/rOBWKfptLP — Cowboys News 🇧🇷 ✭ (@CowboysNewsBR) August 3, 2026

Fant llegó a los Cowboys en 2023 como agente libre no seleccionado en el Draft procedente de Tennessee. A lo largo de tres temporadas, participó en apenas 11 partidos, principalmente en equipos especiales.

Fant es, además, primo del ala cerrada Noah Fant, jugador de los New Orleans Saints.

Alijah Clark también abandona la práctica por lesión

Los Cowboys también sufrieron otro contratiempo durante la práctica del martes, luego de que el safety Alijah Clark se lastimara el tobillo derecho mientras defendía un pase profundo dirigido a Marquez Valdes-Scantling.

Clark cayó aparatosamente sobre el tobillo y tuvo dificultades para apoyar la pierna mientras recibía asistencia para abandonar el campo. Sin embargo, después de ser evaluado por los entrenadores, pudo regresar caminando con cautela al vestuario.

El defensive back llegó a Dallas como agente libre no seleccionado en el Draft procedente de Syracuse. Durante su temporada de novato disputó 11 partidos, registró 18 tacleadas y provocó un balón suelto, principalmente como integrante de los equipos especiales.

La lesión de Clark representa el tercer problema físico de un safety de Dallas durante la primera semana del campamento.

P.J. Locke regresó a los entrenamientos el martes después de perderse tiempo por una hiperextensión de rodilla, mientras que Jalen Thompson, quien presenta una lesión en el flexor de la cadera, podría reincorporarse próximamente.