Dan último baile Rafael Nadal y Novak Djokovic

En un encuentro marcado por la nostalgia, Rafael Nadal y Novak Djokovic se enfrentaron por última vez en un partido de exhibición en el majestuoso The Venue de Riad.

La victoria fue para Djokovic, quien se impuso en dos sets con parciales de 6-2 y 7-6(5) en una hora y media de juego. Este encuentro no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un emotivo tributo a la rivalidad que ha definido el tenis moderno.

Djokovic, conmovido, expresó a través de sus redes sociales: "Recordaré nuestra rivalidad por siempre. Rafael Nadal, el tenis te extrañará".

The last dance was an epic one. And of course emotional. I’ll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you.



