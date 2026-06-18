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Davidovich avanza con autoridad a cuartos en Queen's

Alejandro Davidovich venció en dos sets a Corentin Moutet y selló su pase a los cuartos de final del torneo de Queen's en Londres

  • 18
  • Junio
    2026

El español Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del ranking ATP, aseguró su lugar en los cuartos de final del torneo de Queen's tras imponerse al francés Corentin Moutet por parciales de 6-4 y 6-3, en un duelo disputado sobre la hierba londinense.

Con este resultado, el malagueño igualó su mejor actuación en este certamen de categoría ATP 500, instancia que también alcanzó durante la edición de 2022.

Controló el partido desde el inicio

Davidovich comenzó el encuentro de manera sólida al romper el servicio de Moutet en el tercer juego del primer set. A partir de ese momento mantuvo todos sus turnos de saque y cerró la manga inicial por 6-4.

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En el segundo parcial elevó aún más su nivel de juego y tomó ventaja de 3-0 gracias a dos quiebres consecutivos. Aunque el francés logró acortar distancias, el español mantuvo el control para sellar la victoria con un definitivo 6-3.

El encuentro tuvo una duración de una hora y cuarenta minutos.

Tras el triunfo, el tenista español reconoció que enfrentó un rival complicado por su estilo de juego.

"Ha sido un partido un poco incómodo porque es un jugador que no se sabe qué va a hacer en el siguiente punto. He seguido mi estrategia y estoy muy contento", declaró en una entrevista.

Sobre el momento que atraviesa, Davidovich aseguró que atraviesa un buen nivel, aunque considera que todavía puede mejorar.

"Estoy jugando a un buen nivel, pero no pienso que estoy en mi mejor momento. Eso lo dirá el torneo según como vaya avanzando", afirmó.

En la siguiente ronda, Davidovich se enfrentará al vencedor del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el neerlandés Botic van de Zandschulp, en busca de un lugar en las semifinales del torneo británico.


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