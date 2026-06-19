Davidovich se despide de Queen's tras caer ante Tommy Paul

Alejandro Davidovich fue eliminado del torneo de Queen’s tras perder en dos sets ante Tommy Paul, quien avanzó a semifinales del certamen en Londres

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El tenista español Alejandro Davidovich, número 22 del ranking ATP, quedó eliminado del torneo de Queen’s al perder este miércoles ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(4), en un duelo que se extendió por una hora y 29 minutos.

Con este resultado, el jugador español prolonga su racha negativa ante el estadounidense, frente a quien no ha podido conseguir victoria en sus seis enfrentamientos directos en el circuito profesional.

El encuentro inició con ambos jugadores firmes al servicio hasta el sexto juego, cuando Paul aprovechó la única oportunidad de quiebre del parcial para tomar ventaja.

El estadounidense mantuvo la solidez desde ese momento y cerró la primera manga por 6-3 sin mayores complicaciones.

Segundo set decidido en el ‘tie-break’

En el segundo parcial, ambos tenistas sostuvieron su saque con regularidad, lo que llevó la definición al desempate.

Davidovich llegó a remontar un inicio adverso de 0-3 en el ‘tie-break’, pero Tommy Paul reaccionó con una racha de cuatro puntos consecutivos para sellar su pase a semifinales.

Con esta victoria, Tommy Paul avanza a las semifinales, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, quien superó al australiano Rinky Hijikata en la ronda previa.