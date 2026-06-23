Deja DT a Francia por luto familiar durante el Mundial FIFA™

La selección de Francia tendrá una ausencia importante en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de que su entrenador, Didier Deschamps, regresara a su país tras el fallecimiento de su madre. La Federación Francesa de Futbol informó que el estratega recibió la noticia la mañana de este martes y dejó la concentración del equipo para acompañar a su familia.

Debido a ello, no estará en el partido ante Noruega, programado para el viernes, encuentro que definirá al líder del sector. Mientras Deschamps permanece en Francia, el auxiliar técnico Guy Stéphan será el encargado de dirigir al conjunto francés. La federación señaló que brindará todo su apoyo al entrenador en este momento, aunque no detalló cuándo retomará sus funciones con el equipo.

Un ciclo exitoso cerca de concluir

La ausencia ocurre en la recta final de la trayectoria de Deschamps como seleccionador nacional. A principios de año confirmó que dejará el cargo una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cerrando una etapa que comenzó en 2012. Bajo su dirección, Francia se convirtió en una de las selecciones más constantes del futbol internacional. El técnico llevó a los franceses al título mundial en Rusia 2018 y cuatro años después alcanzó nuevamente la final, donde cayó frente a Argentina en una tanda de penales.

Francia ya tiene asegurado su boleto

En lo deportivo, la noticia llega cuando los resultados acompañan a los Bleus. Francia aseguró su clasificación a la fase de eliminación directa tras imponerse 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak en sus dos primeros compromisos. Noruega también suma dos victorias, por lo que el duelo del viernes servirá para definir qué selección avanzará como líder del grupo. Aunque Deschamps no estará en el banquillo, Francia buscará mantener el paso perfecto mientras espera el regreso de su entrenador.