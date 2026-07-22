Se indicó que únicamente se registró un caso relacionado con violencia familiar en el que un adolescente denunció haber sido agredido por su padre

Inicio / Nuevo León / Balance del Mundial deja 40 robos y 16 fraudes: Fiscalía Estatal

Tras concluir las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presentó un balance de las denuncias recibidas durante los 40 días del evento, en el que destacó el registro de 40 robos, 16 fraudes por venta de boletos y diversos delitos menores.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, informó que durante el operativo especial se recibieron denuncias principalmente por el robo de teléfonos celulares, bolsos, lentes y equipaje.

Detalló que los fraudes afectaron a 11 ciudadanos mexicanos y cinco extranjeros, con montos que oscilaron entre 4 mil y 90 mil pesos.

Además, se recibieron denuncias por abuso de confianza, amenazas, lesiones derivadas de riñas en el Fan Fest y casos de violencia familiar.

Orozco destacó que en 15 de los 40 robos fue posible recuperar los objetos denunciados.

“De los 40 robos, en 15 de estos eventos se logró una recuperación efectiva de los objetos supuestamente sustraídos y fueron devueltos a sus propietarios”, señaló.

Respecto a personas detenidas, indicó que únicamente se registró un caso relacionado con violencia familiar en el que un adolescente denunció haber sido agredido por su padre dentro del estadio.

“Fue el único caso en el que tuvimos personas detenidas, el adolescente refirió ser objeto de abuso por parte de su padre, lo que provocó la detención de éste.

La carpeta fue judicializada y quedó sujeta a una suspensión condicional del proceso”, precisó.

Finalmente, el vicefiscal informó que durante todo el Mundial la Fiscalía mantuvo personal permanente en el Fan Fest y en los partidos celebrados en Monterrey para recibir denuncias y brindar orientación a visitantes nacionales y extranjeros, además de desplegar agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y binomios caninos para reforzar la seguridad.