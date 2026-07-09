Linda Noskova, tenista checa, campeona del Abierto GNP Seguros, disputará este sábado la Final del tercer Grand Slam del año

Inicio / Deportes / Del Abierto Monterrey de tenis, a la Final de Wimbledon 2026

La tenista checa de apenas 21 años, Linda Noskova, jugará la primera Final de Grand Slam de su carrera en la cancha central del All England Club, donde enfrentará a su compatriota Karolina Muchova. Esta es su cuarta participación en el torneo de tenis más antiguo del mundo.

Una destacada campaña la llevó hasta la Final

En su camino al partido por el título, Noskova ha superado a Elise Mertens, Madison Keys, Sorana Cirstea y Camila Osorio, consolidando una de las mejores actuaciones de su carrera sobre el césped londinense.

Actualmente ocupa el puesto número 12 del ranking de la WTA, mientras que Muchova llega como la novena mejor jugadora del mundo, luego de vencer a Coco Gauff en las Semifinales.

Noskova es una figura muy conocida por la afición regiomontana desde que conquistó el Abierto GNP Seguros 2024 en su debut en Monterrey.

En aquella edición levantó el trofeo tras derrotar a la kazaja Anna Danilina en dos sets.

Un año después regresó para defender su corona, pero quedó eliminada en los cuartos de final ante Ekaterina Aleksandrova.

Buscará el título antes de regresar a Monterrey

La temporada 2026 ha confirmado el gran momento que vive la checa. En junio conquistó el título del Abierto de Berlín y ahora buscará su primer campeonato de Grand Slam.

De conseguir la victoria en Wimbledon, tendría además la posibilidad de regresar al Top 10 del ranking mundial.

Los aficionados que asistan a la decimoctava edición del Abierto GNP Seguros tendrán la oportunidad de verla nuevamente en acción.

Noskova disputará por tercera ocasión el torneo que se celebrará del 22 al 30 de agosto de 2026 en las canchas del Club Sonoma, donde buscará volver a ser protagonista.