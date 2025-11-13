Denuncian al Manchester United por presuntos abusos sexuales

Un hombre denunció al Club del Manchester United por no haberle protegido de los presuntos abusos sexuales efectuados por un trabajador del equipo.

Abogados del denunciante afirmaron que el Manchester United falló en salvaguardar a su cliente, además de no cooperar en los intentos de llegar a un acuerdo.

Según lo presentado en la denuncia, acusan Billy Watts, de "someter a su cliente a abuso sexual y físico cuando era un niño".

Watts trabajó como vigilante en el centro de entrenamiento del United en la década de 1980 y, pese a que cuando se publicó una investigación en 2021 por parte de la federación inglesa referida a abusos a niños en el mundo del fútbol, no se le mencionó explícitamente, pero sí se citó como uno de los sospechosos a "un trabajador del Manchester United que ahora está fallecido".

Las acusaciones contra Watts se hicieron públicas en 2019 y el United publicó entonces un comunicado asegurando que habían colaborado con la investigación.

Kate Hall, abogada de Simpson Millar, la firma que lleva el caso, afirmó que su cliente ha demostrado un "gran coraje" para dar este paso después de tantos años.

"Él, como mucho otros supervivientes, ha tenido que revivir los recuerdos tan duros para buscar justicia. Mientras que el Manchester United contribuyó al Sheldon Review, su tratamiento de este reclamo legal ha sido decepcionante. Los supervivientes se merecen más que simpatía".

