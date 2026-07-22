Phil Foden renueva con Manchester City hasta 2030

Phil Foden continuará siendo una de las piezas centrales del Manchester City tras firmar una extensión de contrato que lo vincula con el club hasta 2030

Phil Foden continuará escribiendo su historia con el Manchester City. El club inglés anunció la renovación del delantero por cuatro años más, acuerdo que lo mantendrá en el Etihad Stadium hasta 2030.

La extensión contractual refuerza la apuesta de la institución por uno de los jugadores más representativos surgidos de su cantera y llega en un momento de transición para el equipo tras la salida de Pep Guardiola al finalizar la temporada pasada.

Foden es uno de los grandes ejemplos del trabajo de desarrollo del Manchester City. Desde su debut con el primer equipo se consolidó como una pieza clave en una de las etapas más exitosas en la historia del club.

A sus 26 años, el internacional inglés acumula 17 títulos importantes con la camiseta celeste, entre ellos seis campeonatos de la Premier League y una UEFA Champions League.

Tras oficializarse la renovación, el atacante destacó el significado que tiene seguir ligado al club donde se formó como futbolista profesional.

“Jugar para este club es todo lo que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta. No se me escapa que he tenido la suerte de formar parte de un periodo histórico con tantos títulos ganados, pero siempre miramos hacia el futuro e intentamos ganar más”, expresó Foden.

Una nueva etapa sin Guardiola

La renovación se produce mientras el Manchester City inicia una nueva era deportiva.

Después de varios años al frente del equipo, Pep Guardiola dejó el cargo al concluir la campaña anterior. Su lugar fue ocupado por Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, quien tendrá la responsabilidad de mantener al club entre los principales protagonistas del futbol europeo.

La directiva también ha comenzado a reforzar la plantilla. Uno de los movimientos más destacados fue la llegada del mediocampista Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest, en una operación que, según reportes de prensa británica, rondó los 116 millones de libras.

Aunque es considerado uno de los futbolistas ingleses más talentosos de su generación, Foden viene de una temporada complicada que incluso lo dejó fuera de la convocatoria de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Pese a ello, dentro del Manchester City mantienen plena confianza en su capacidad para recuperar protagonismo y seguir evolucionando.

El director de futbol del club, Hugo Viana, destacó que el atacante aún tiene margen para seguir creciendo.