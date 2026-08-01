Despliegan fuerte operativo para Cruz Azul vs Atlante

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegará un operativo con 2,365 elementos para el partido entre Cruz Azul y Atlante

La Ciudad de México pondrá en marcha un amplio operativo de seguridad para el partido entre Cruz Azul y Atlante, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, que se disputará este sábado por la noche en el Estadio Azteca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegará un total de 2,365 elementos para resguardar a los asistentes dentro y fuera del inmueble, ante la expectativa de una importante entrada en el Coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo con la dependencia capitalina, 1,605 policías estarán apoyados por 130 vehículos oficiales, un autobús, 14 motocicletas, cuatro grúas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Además, un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos preventivos durante toda la jornada para reforzar la vigilancia en la zona.

La SSC detalló que el operativo permanecerá activo antes, durante y después del encuentro para garantizar la seguridad de aficionados, jugadores y personal involucrado en el evento.

Filtros de acceso y vigilancia en tribunas

Como parte de las medidas preventivas, 760 policías auxiliares apoyados por 16 unidades estarán distribuidos en accesos, salidas, pasillos y zonas cercanas al terreno de juego.

Su labor principal será reforzar los filtros de ingreso para impedir la entrada de objetos prohibidos y mantener el orden en las tribunas del estadio.

Las autoridades también realizarán revisiones preventivas a los asistentes con el objetivo de evitar incidentes dentro del inmueble mundialista.

Drones y monitoreo contra la reventa

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mantendrá vigilancia permanente en los alrededores del estadio con apoyo de un dron de la Unidad Águila.

Entre sus funciones estará detectar actividades relacionadas con la reventa ilegal de boletos y cualquier conducta que represente un riesgo para los asistentes.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará acciones de vialidad y supervisión de estacionamientos en los accesos al recinto para agilizar la movilidad en la zona.

La SSC recomendó a los asistentes portar ropa y calzado cómodos, identificar rutas de evacuación, acordar puntos de reunión con familiares o amigos y evitar ingresar objetos de vidrio o punzocortantes.

Asimismo, pidió reportar cualquier situación de riesgo a los elementos de seguridad presentes en el operativo o mediante la aplicación “Mi Policía”, diseñada para solicitar apoyo inmediato del oficial del cuadrante correspondiente.

Cruz Azul llega invicto; Atlante busca reaccionar

El encuentro arrancará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul llega como uno de los equipos más sólidos en el arranque del Apertura 2026 tras conseguir victorias ante Atlético de San Luis (3-2) y Puebla (2-0), resultados que lo mantienen invicto.

Atlante, en cambio, buscará su primer triunfo del certamen después de caer 2-1 frente a Necaxa y empatar 1-1 con América en sus dos primeras presentaciones.