Nuevo León

Despliegan operativo por lluvias en puntos de riesgo en Santiago

Elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de prevención y seguridad en el municipio de Santiago ante las lluvias

  • 08
  • Octubre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron un operativo de prevención y seguridad en el municipio de Santiago ante las lluvias que se presentan en la región. 

El enfoque principal del operativo se centra en el Arroyo La Chueca, una zona identificada como potencial punto de riesgo durante precipitaciones.

El personal de PCNL realizó labores de vigilancia constante y manteniendo comunicación fluida con las autoridades municipales para coordinar esfuerzos y estar preparados para atender cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse.

Como parte de las acciones preventivas, las brigadas han estado brindando a la comunidad recomendaciones específicas para prevenir incidentes relacionados con las lluvias.

La dependencia recomendó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por  las autoridades locales y estatales.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corriente de agua, incluso si parecen superficiales, ya que la fuerza del agua puede ser engañosa y extremadamente peligrosa.

Además, asegurar objetos en sus viviendas que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.

Las autoridades de Protección Civil informaron que reiteran su compromiso con la seguridad de los habitantes de Santiago y continuarán con el operativo preventivo mientras persista el riesgo por las condiciones meteorológicas.


Comentarios

Etiquetas:
