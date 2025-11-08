Djokovic conquista su título 101 al vencer a Musetti en Atenas

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a hacer historia al vencer este sábado al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas, logrando su título número 101 en el circuito profesional.

Djokovic, de 38 años, se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 en un intenso duelo que se extendió por casi tres horas. Con esta victoria, el ex número uno mundial queda a solo dos títulos de Roger Federer (103) y a ocho del récord histórico del estadounidense Jimmy Connors (109).

El serbio, poseedor de 24 títulos de Grand Slam, se convirtió además en el campeón más veterano del circuito desde el australiano Ken Rosewall, quien ganó un torneo a los 43 años en 1977.

Este triunfo marca el primer título de Djokovic desde mayo, cuando conquistó el ATP 250 de Ginebra, y su novena victoria en diez enfrentamientos ante Musetti, a quien dejó fuera del Masters de Turín, pues el italiano necesitaba el título en Atenas para clasificar.

Aunque Djokovic ya tiene asegurada su presencia en el Masters, mantiene el suspenso sobre si competirá en el torneo de cierre de temporada.

La edición de Atenas, dirigida por Djordje Djokovic, hermano menor del tenista, fue trasladada desde Belgrado por decisión de la ATP, que no detalló los motivos de la reubicación.

En los últimos meses, Djokovic ha sido noticia también fuera de las canchas por su apoyo a las protestas estudiantiles en Serbia, una postura que le ha generado tensiones con el gobierno de Aleksandar Vucic.

