Djokovic renuncia al Masters de Turín por lesión en el hombro

El tenista serbio Novak Djokovic anunció su renuncia al Masters ATP de Turín, torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año, debido a una lesión en el hombro.

La organización confirmó que el italiano Lorenzo Musetti, quien fue su rival en la final del ATP 250 de Atenas, ocupará su lugar en el Grupo Jimmy Connors.

Djokovic, de 38 años, conquistó este sábado su título número 101 al vencer a Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5, pero tras la exigente final decidió no competir en Turín.

Es la segunda edición consecutiva en la que el serbio se ausenta del Torneo de Maestros, quedando sin la posibilidad de superar el récord de seis victorias que comparte con Roger Federer.

Con esta baja, el español Carlos Alcaraz debutará este domingo ante el australiano Alex de Miñaur, y más adelante enfrentará al ganador o perdedor del duelo entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti.

Alcaraz, que busca cerrar la temporada como número uno del mundo, parte como favorito del grupo. Domina los enfrentamientos directos frente a sus tres rivales: 4-0 ante De Miñaur, 6-1 sobre Musetti y 4-1 contra Fritz.

Por su parte, en el Grupo Bjorn Borg, Jannik Sinner, reciente campeón en París, abrirá ante Felix Auger-Aliassime, acompañado por Alexander Zverev y Ben Shelton.

El torneo definirá quién termina el año como el mejor jugador del circuito.

