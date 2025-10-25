Cerrar X
Dodgers derrota 5-1 a Azulejos y empata la Serie Mundial

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de cuatro hits por segunda vez consecutiva, el primero en la Serie Mundial desde 2015

  • 25
  • Octubre
    2025

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de cuatro hits por segunda vez consecutiva, el primero en la Serie Mundial desde 2015, y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, vencieron el sábado 5-1 a los Azulejos de Toronto para empatar el Clásico de Otoño a un triunfo por bando.

Después de un juego completo de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional —el primero de postemporada desde 2017—, Yamamoto retiró a sus últimos 20 rivales.

Fue el primer juego completo en la Serie Mundial desde que el dominicano Johnny Cueto de Kansas City logró uno contra los Mets de Nueva York en el segundo duelo de 2015.

Ningún pitcher había lanzado juegos completos consecutivos en la postemporada desde Curt Schilling, as de Arizona, quien consiguió tres seguidos en la serie divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.

Will Smith remolcó tres carreras por los Dodgers, rompiendo un empate a una con un jonrón en la séptima entrada contra Kevin Gausman, quien había retirado a 17 bateadores consecutivos. Max Muncy agregó otro jonrón solitario más tarde en ese inning.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 4-0. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0 con una remolcada. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.

 


