Yoshinobu Yamamoto abrirá el juego inaugural de los Dodgers

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas cada vez está más cerca, y Los Angeles Dodgers ya saben quién será el que abra su juego inaugural.

Este lunes, el manager Dave Roberts informó que el MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, fue elegido para abrir el juego inaugural, del mismo modo que la Temporada 2025, en donde consiguieron el bicampeonato.

El juego inaugural para los Dodgers está programado para el próximo 26 de marzo cuando reciban a los Arizona Diamondbacks

Yamamoto fue el primer y el último lanzador utilizado por los Dodgers la temporada pasada, cuando consiguió los últimos ocho outs en la victoria que aseguró el título en el séptimo juego de la Serie Mundial, que se extendió a 11 entradas, en Toronto. También ganó ambas aperturas que tuvo en la Serie Mundial: un juego completo en el segundo juego y luego realizó 96 lanzamientos a lo largo de seis entradas en el sexto juego, la noche anterior a hacer 34 lanzamientos para cerrar la serie.

Los Dodgers comenzaron la temporada pasada en Tokio, con Yamamoto permitiendo una carrera en cinco entradas en su país natal, en una victoria 4-1 sobre los Cachorros de Chicago.

Su participación en el Clásico Mundial

Durante la participación de la novena nipona en el Clásico Mundial de Béisbol en Australia, Yamamoto fue el encargado de lanzar, donde permitió un jonrón abriendo el juego a Ronald Acuña Jr. en una derrota 8-5 ante Venezuela en los cuartos de final.

El derecho de 27 años entra en la tercera temporada de su contrato récord de 325 millones de dólares por 12 años para un lanzador. Tiene marca de 19-10 con efectividad de 2,66 en 48 aperturas de temporada regular con los Dodgers, y de 7-0 con efectividad de 2,25 en 10 juegos de postemporada (nueve aperturas).

Solo otros tres lanzadores han ganado los juegos 6 y 7 de una misma Serie Mundial: Randy Johnson en 2001, Harry Brecheen en 1946 y Ray Kremer en 1925.

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