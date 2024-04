Draft 2024 de la NFL es la ‘Noche de los quarterbacks’

Después de 12 picks el Draft 2024 de la NFL se perfila para ser la ‘Noche de los Qbs’, ya que han sido seleccionados 6 jugadores de esta importante posición.

Los Chicago Bears fueron los primeros en escoger al quarterback Caleb Williams de USC como el primer recluta global. Williams, de 22 años, fue ganador del Heisman en la temporada del 2022 con los Trojans.

The first pick is in! Caleb Williams, YOU are a Chicago Bear. 🐻@CALEBcsw | @ChicagoBears



📺: #NFLDraft on NFLN/ESPN/ABC

📱: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/O7D6ZIZspL