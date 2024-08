El OL regiomontano Isaac Alarcón hace debut con los 49ers

Isaac Alarcón, el talentoso liniero ofensivo regiomontano, hizo su debut en un partido de pretemporada con los San Francisco 49ers, portando el número 67 en su jersey.

El partido en el que Alarcón debutó con los 49ers, disputado este sábado 10 de agosto, terminó con una derrota para San Francisco por 17-13 frente a los Titans.

A pesar del resultado, la participación de Alarcón es un hito significativo para el jugador y un orgullo para el fútbol americano mexicano. Su camino desde Monterrey hasta la NFL es un testimonio de su dedicación y talento, y sus seguidores estarán atentos a su desarrollo en esta nueva etapa de su carrera profesional.

