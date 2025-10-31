En Clásicos de noviembre… ¡Rayados ‘asusta’ a Tigres!

Vaya manera de recibir a noviembre: con la edición 141 del Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el ‘Gigante de acero’, este sábado 1 a las 19:05 horas, en la Jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y la fecha le sienta bien al Monterrey, ya que a lo largo de la historia ha tenido mejores resultados que los felinos en el derbi en el mes 11 del año.

De 1974 a la fecha se han disputado ocho guerras civiles de la Sultana del Norte, en las cuales La Pandilla ha cosechado cinco victorias, por solamente dos de los auriazules y un empate, con 14 goles de los albiazules, por sólo siete de los de la UANL, que promedian menos de un tanto por cotejo.

Y esto tiene una explicación: en cuatro de estos ocho desafíos, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se han quedado en cero… mientras que los blanquiazules han anotado dianas en siete de estas ocho confrontaciones.

Esta será la primera vez en la historia que ambos cuadro de Nuevo León se vean las caras en un día 1 de noviembre.

La última victoria de los nicolaítas ante Rayados en noviembre fue hace 13 años, en 2012. Mientras que el reciente triunfo del Monterrey ante los universitarios, en noviembre, fue en 2017… y, precisamente, este fue el último Clásico Regio celebrado en el mes 11 del año.

De los ocho duelos de Rayados ante Tigres en noviembre, dos fueron amistosos y seis oficiales del campeonato mexicano, de los cuales, cuatro fueron en temporadas largas y un par en torneos cortos.

Lo relevante es que ambos clubes jamás han empatado 0-0 al enfrentarse en el penúltimo mes del año.

Entérate

Estos son los Clásicos Regios que se han celebrado en el mes de noviembre, a lo largo de la historia:

TORNEO | JORNADA | RESULTADO | ESTADIO | FECHA

Amistoso | Preparación | Tigres 0-4 Rayados | Universitario | 23 de noviembre de 1975

Amistoso | Preparación | Tigres 3-2 Rayados | Universitario | 6 de noviembre de 1980

1984-1985 | 12 | Rayados 2-2 Tigres | Tecnológico | 17 de noviembre de 1984

1992-1993 | 14 | Tigres 1-2 Rayados | Universitario | 7 de noviembre de 1992

1993-1994 | 14 | Rayados 1-0 Tigres | Tecnológico | 6 de noviembre de 1993

1994-1995 | 14 | Rayados 1-0 Tigres | Tecnológico | 30 de noviembre de 1994

Apertura 2012 | 16 | Rayados 0-1 Tigres | Tecnológico | 3 de noviembre de 2012

Apertura 2017 | 17 | Rayados 2-0 Tigres | ‘Gigante de acero’ | 18 de noviembre de 2017

En números

EQUIPOS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF

Rayados | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7

Tigres | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7

*JJ juegos jugados; G ganados; E empatados; P perdidos; GF goles a favor; GC goles en contra; DIF diferencia de goles.

