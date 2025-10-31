Cerrar X
En Clásicos de noviembre… ¡Rayados ‘asusta’ a Tigres!

En el mes del Día de Muertos, Monterrey ha ganado cinco duelos ante Tigres anotando 14 goles, mientras que Tigres solo tiene dos victorias apenas y siete goles

  • 31
  • Octubre
    2025

Vaya manera de recibir a noviembre: con la edición 141 del Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el ‘Gigante de acero’, este sábado 1 a las 19:05 horas, en la Jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y la fecha le sienta bien al Monterrey, ya que a lo largo de la historia ha tenido mejores resultados que los felinos en el derbi en el mes 11 del año.

De 1974 a la fecha se han disputado ocho guerras civiles de la Sultana del Norte, en las cuales La Pandilla ha cosechado cinco victorias, por solamente dos de los auriazules y un empate, con 14 goles de los albiazules, por sólo siete de los de la UANL, que promedian menos de un tanto por cotejo.

Y esto tiene una explicación: en cuatro de estos ocho desafíos, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se han quedado en cero… mientras que los blanquiazules han anotado dianas en siete de estas ocho confrontaciones.

Esta será la primera vez en la historia que ambos cuadro de Nuevo León se vean las caras en un día 1 de noviembre.

La última victoria de los nicolaítas ante Rayados en noviembre fue hace 13 años, en 2012. Mientras que el reciente triunfo del Monterrey ante los universitarios, en noviembre, fue en 2017… y, precisamente, este fue el último Clásico Regio celebrado en el mes 11 del año.

De los ocho duelos de Rayados ante Tigres en noviembre, dos fueron amistosos y seis oficiales del campeonato mexicano, de los cuales, cuatro fueron en temporadas largas y un par en torneos cortos.

Lo relevante es que ambos clubes jamás han empatado 0-0 al enfrentarse en el penúltimo mes del año.

Estos son los Clásicos Regios que se han celebrado en el mes de noviembre, a lo largo de la historia:

TORNEO | JORNADA | RESULTADO | ESTADIO | FECHA
Amistoso | Preparación | Tigres 0-4 Rayados | Universitario | 23 de noviembre de 1975
Amistoso | Preparación | Tigres 3-2 Rayados | Universitario | 6 de noviembre de 1980
1984-1985 | 12 | Rayados 2-2 Tigres | Tecnológico | 17 de noviembre de 1984
1992-1993 | 14 | Tigres 1-2 Rayados | Universitario | 7 de noviembre de 1992
1993-1994 | 14 | Rayados 1-0 Tigres | Tecnológico | 6 de noviembre de 1993
1994-1995 | 14 | Rayados 1-0 Tigres | Tecnológico | 30 de noviembre de 1994
Apertura 2012 | 16 | Rayados 0-1 Tigres | Tecnológico | 3 de noviembre de 2012
Apertura 2017 | 17 | Rayados 2-0 Tigres | ‘Gigante de acero’ | 18 de noviembre de 2017

EQUIPOS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF
Rayados | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7
Tigres | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7

*JJ juegos jugados; G ganados; E empatados; P perdidos; GF goles a favor; GC goles en contra; DIF diferencia de goles.


