Rayados liga siete partidos sin ganar en la Leagues Cup

Monterrey ha disputado 12 juegos de este certamen, con saldo de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas, con 16 goles a favor y 18 dianas en contra

Si existe un torneo que es un “dolor de cabeza” para Rayados, ese es la Leagues Cup, certamen en el que se enfrentan clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

Y es que el Monterrey liga siete juegos sin ganar en esta competencia: cinco derrotas y dos empates, racha en la que apenas han marcado cuatro goles los regios, y a la vez han aceptado 14 dianas, para una diferencia de goles negativa de -10.

En esta mala racha, los de la Sultana del Norte se han quedado en cero en cuatro batallas.

En total, La Pandilla ha disputado un total de 12 encuentros de este evento, que inició anoche la edición de 2026, con saldo de cinco victorias, dos igualadas y cinco tropiezos, con 16 goles a favor y 18 tantos en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

Curiosamente, la oncena del Cerro de La Silla arrancó su participación en este torneo con cinco victorias consecutivas, que la llevaron a disputar una semifinal y un juego por el tercer lugar… pero después vino la cadena de siete desafíos sin conocer la victoria.

Este miércoles a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, el conjunto que dirige el timonel argentino Matías Almeyda se medirá de visita a Orlando en la cancha del Inter&Co Stadium en Florida, en batalla de la Fecha 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

FICHA

Futbol

Leagues Cup 2026

Fase de Grupos

Jornada 2

Rayados Vs Orlando

Inter&Co Stadium

Orlando, Florida

17:30 horas

Tiempo de Monterrey

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MLS Season Pass

Juegos de Rayados en Leagues Cup

Edición Jornada Resultado 2023 2 Rayados 3-0 Real Salt Lake 2023 3 Rayados 4-2 Seattle 2023 Dieciseisavos Rayados 1-0 Portland 2023 Octavos Tigres 0-1 Rayados 2023 Cuartos Galaxy 2-3 Rayados 2023 Semifinal Rayados 0-2 Nashville 2023 Por el tercer lugar Rayados 0-3 Filadelfia 2024 2 Rayados 0-2 Austin 2024 3 Rayados 1-1 Pumas* 2025 1 Rayados 2-3 Cincinnati 2025 2 Rayados 1-1 Nueva York RB** 2025 3 Rayados 0-2 Charlotte

*Pierde Rayados 3-0 en serie de penaltis.

**Gana Rayados 5-3 en serie de penaltis.

Estadisticas de Rayados en Leagues Cup