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Rayados liga siete partidos sin ganar en la Leagues Cup

Monterrey ha disputado 12 juegos de este certamen, con saldo de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas, con 16 goles a favor y 18 dianas en contra

Por Gerardo Vázquez | 05 Agosto 2026

Si existe un torneo que es un “dolor de cabeza” para Rayados, ese es la Leagues Cup, certamen en el que se enfrentan clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS).

Y es que el Monterrey liga siete juegos sin ganar en esta competencia: cinco derrotas y dos empates, racha en la que apenas han marcado cuatro goles los regios, y a la vez han aceptado 14 dianas, para una diferencia de goles negativa de -10.

En esta mala racha, los de la Sultana del Norte se han quedado en cero en cuatro batallas. 

En total, La Pandilla ha disputado un total de 12 encuentros de este evento, que inició anoche la edición de 2026, con saldo de cinco victorias, dos igualadas y cinco tropiezos, con 16 goles a favor y 18 tantos en contra, para una diferencia de goles negativa de -2.

Curiosamente, la oncena del Cerro de La Silla arrancó su participación en este torneo con cinco victorias consecutivas, que la llevaron a disputar una semifinal y un juego por el tercer lugar… pero después vino la cadena de siete desafíos sin conocer la victoria.

Este miércoles a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, el conjunto que dirige el timonel argentino Matías Almeyda se medirá de visita a Orlando en la cancha del Inter&Co Stadium en Florida, en batalla de la Fecha 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. 

FICHA

Futbol
Leagues Cup 2026
Fase de Grupos
Jornada 2
Rayados Vs Orlando
Inter&Co Stadium
Orlando, Florida
17:30 horas
Tiempo de Monterrey
Apple TV
MLS Season Pass

Juegos de Rayados en Leagues Cup

EdiciónJornadaResultado
20232Rayados 3-0 Real Salt Lake
20233Rayados 4-2 Seattle
2023DieciseisavosRayados 1-0 Portland
2023OctavosTigres 0-1 Rayados
2023CuartosGalaxy 2-3 Rayados
2023SemifinalRayados 0-2 Nashville
2023Por el tercer lugarRayados 0-3 Filadelfia
20242Rayados 0-2 Austin
20243Rayados 1-1 Pumas*
20251Rayados 2-3 Cincinnati
20252Rayados 1-1 Nueva York RB**
20253Rayados 0-2 Charlotte

*Pierde Rayados 3-0 en serie de penaltis.
**Gana Rayados 5-3 en serie de penaltis.

Estadisticas de Rayados en Leagues Cup

ConceptoCantidad
Juegos12
Triunfos5
Empates2
Derrotas2
Goles a favor16
Goles en contra18
Diferencia de goles-2

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