En Rayados no hay equipo A ni B; asegura Ortiz tras goleada

Rayados de Monterrey derrotó 3-0 a los Pumas de la UNAM y se colocaron como los líderes de la tabla general del Clausura 2024, además de ser el único equipo invicto en lo que va del actual semestre.

Fernando Ortiz, entrenador del equipo, aseguró que se va satisfecho con lo mostrado por sus jugadores dentro de la cancha.

"La sensación personal, estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Los que me conocen saben que no importa el nombre que esté dentro del campo, sino el funcionamiento y eso habla por sí solo. Hoy, si bien enfrentamos a un gran rival con un gran técnico como es Gustavo, el primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, no fuimos efectivos. El segundo tiempo sabíamos que teníamos que estar un poquito más finos, que teníamos que tener la paciencia, no la pasividad de encontrar el gol. Lo pudimos lograr y es todo mérito del jugador, el protagonista siempre lo digo que son los jugadores.”

El partido que fue muy disputado hasta la segunda mitad, se rompió gracias a las individualidades de la “Pandilla”. Brandon Vázquez fue el encargado de abrir el marcador y sigue demostrando su importancia dentro del equipo.

El “Tano” se pronunció sobre si el delantero mexico americano es o no fundamental para su esquema, "Los nombres los ponen ustedes, yo no los pongo. Yo siempre considero que el que mejor esté o el que gane el puesto durante la semana decido ponerlo. Esos jugadores que ustedes ven reiteradas veces en la semana se lo deben ganar. Lo dije en la conferencia anterior, no soy de catalogar equipo A y equipo B. Yo creo que estoy convencido, además de la dosificación que se viene por delante, también estoy convencido sobre eso. Y en el caso de Brandon no me gusta hablar del jugador en particular, creo que somos un equipo y todos han hecho un trabajo excepcional en nuestra casa y con nuestra gente", declaró en conferencia de prensa.

Monterrey alcanzó la primera posición de la tabla con 22 puntos. Ahí se encuentra empatado con Cruz Azul, pero la diferencia de goles le da el liderato. Además, se ha mostrado como uno de los equipos más regulares del torneo.

"La idea es lo que quiere uno como entrenador, tratamos de que se refleje lo más rápido posible, a veces lleva un tiempo adecuado para que puedan entender. Sí, te puedo llegar a decir que intento o intentamos siempre poder jugar de la misma manera, son seres humanos a veces, no tienen un buen día”, agregó Fernando Ortiz.

