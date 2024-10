Entrenadores en la cuerda floja: ¿Quién será el próximo en caer?

Tras el primer despido de un entrenador en jefe esta temporada, varios técnicos comienzan a preocuparse por su futuro. Entre los que están bajo la lupa se encuentra Doug Pederson, entrenador de los Jacksonville Jaguars.

Los Jaguars iniciaron la temporada con grandes expectativas, pero su rendimiento ha estado lejos de ser el esperado.

Si el equipo continúa acumulando derrotas en las próximas semanas, el puesto de Pederson podría estar en riesgo. Aunque la victoria en la primera semana ante los Colts alivió algo la presión, no ha sido suficiente para garantizarle estabilidad en su cargo.

Actualmente, la defensa de Jacksonville es una de las peores de la liga. Se ubican en el puesto 30 en puntos permitidos, tanto en general como en la zona roja, y en el 31 en yardas totales concedidas.

En medio de esta crisis, suena el nombre de Robert Saleh, quien fue recientemente despedido por los Jets, como un posible reemplazo, aunque por ahora solo son rumores.

Por otro lado, Sean McDermott, entrenador de los Buffalo Bills, también empieza a ser objeto de debate tras la dolorosa derrota en la Semana 5 ante los Houston Texans. Los Bills desperdiciaron una ventaja de 17-3 en el descanso para caer 23-20, lo que ha generado preguntas sobre su capacidad para llevar al equipo al Super Bowl.

Aunque dentro de la organización de los Bills no se ha contemplado su despido, no se puede descartar que la situación cambie si los resultados no mejoran. Si esto llegara a suceder, no faltarán entrenadores interesados en tomar las riendas de un equipo con tanto talento, liderado por Josh Allen y con un dueño que ha demostrado ser paciente y dispuesto a invertir.

Por ahora, McDermott parece estar a salvo, pero en el volátil mundo de la NFL, nada es seguro.

Comentarios