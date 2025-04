Max Verstappen logra la pole para el Gran Premio de F1 de Japón

El piloto de Red Bull Max Verstappen ocupará la primera posición de la grilla de largada del Gran Premio de Japón después de marcar el mejor tiempo en la clasificación de este sábado en su último intento.

El holandés estará acompañado por Lando Norris, de McLaren, mientras que el compañero de escudería del británico, Oscar Piastri, arrancará desde la segunda fila junto a Charles Leclerc, de Ferrari.

Verstappen batió el récord del circuito con un registro de 1 minuto, 26.983 segundos en su última vuelta, un resultado que calificó de “muy inesperado”.

Esa fue también la reacción en el garaje de Red Bull, donde los mecánicos del equipo gritaron y se abrazaron al conocer el tiempo.

La de Suzuka es la 41ra pole position de Verstappen, que atesora 63 victorias en grandes premios.

Norris y Piastri han ganado las dos primeras carreras de Fórmula Uno de la temporada, pero Verstappen está ahora en una buena posición para imponerse por cuarta vez consecutiva en Japón.

Esta será también una oportunidad para que el holandés, con cuatro títulos mundiales en su palmarés, supere su mala racha: a pesar de ser el campeón defensor, solo ha subido a lo más alto del cajón en dos pruebas de las 16 últimas entre esta temporada y la anterior.

La sesión de clasificación se detuvo a falta de 8:26 debido a un pequeño incendio en el césped al borde de la pista.

