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Eriksen se desploma y suspenden amistoso Dinamarca-Ucrania

Christian Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca. El futbolista recuperó la conciencia y fue trasladado al hospital

  • 07
  • Junio
    2026

Momentos de angustia se vivieron este domingo en el Nature Energy Park de Odense, luego de que el futbolista danés Christian Eriksen se desplomara sobre el terreno de juego durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

El incidente ocurrió al minuto 66 del encuentro de preparación, cuando el mediocampista del Wolfsburgo se llevó la mano al pecho y cayó al césped, generando preocupación inmediata entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio.

Recuperó la conciencia tras el incidente

Los servicios médicos ingresaron de inmediato al campo para atender al futbolista de 34 años, quien permaneció inconsciente durante algunos instantes antes de recuperar el conocimiento.

La Federación Danesa de Futbol informó posteriormente que Eriksen se encontraba consciente y en condición estable dentro de la gravedad del momento.

“Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Tras recibir atención médica, el jugador abandonó el terreno de juego por su propio pie antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Odense para someterse a estudios complementarios.

Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, explicó que el futbolista reaccionó favorablemente tras el episodio y destacó el funcionamiento del dispositivo cardíaco que porta desde 2021.

“Christian se encuentra bien y ha salido del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía”, declaró.

El especialista agregó que el capitán danés recuperó rápidamente la conciencia y pudo comunicarse con el personal médico casi de inmediato.

“Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él”, afirmó.

Un recuerdo inevitable de la Eurocopa 2021

El episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando Eriksen sufrió una parada cardíaca en pleno partido frente a Finlandia.

Aquel incidente conmocionó al mundo del futbol y obligó a una intervención de emergencia sobre el terreno de juego que permitió salvarle la vida.

Posteriormente, el internacional danés retomó su carrera profesional bajo estrictos controles médicos y con la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI), dispositivo diseñado para actuar en caso de alteraciones graves del ritmo cardíaco.

Tras el incidente, jugadores de ambas selecciones formaron un círculo alrededor de Eriksen mientras recibía atención médica. La esposa del futbolista, Sabrina, también ingresó al campo durante los momentos de mayor tensión.

Aunque el mediocampista mostró señales de recuperación, las autoridades deportivas decidieron suspender definitivamente el encuentro amistoso.

El seleccionador danés, Brian Riemer, destacó la rápida actuación del cuerpo médico y aseguró que la prioridad fue garantizar la salud del jugador.

“Lo más importante fue que recibimos rápidamente un informe sobre Christian y que nuestro médico pudo confirmar que se encontraba bien”, señaló.

Eriksen permanecerá bajo observación médica mientras se realizan pruebas para determinar el origen del nuevo episodio.

Según informó el médico de la selección danesa, existe comunicación permanente con el jugador y con los especialistas que lo atienden en el hospital.


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