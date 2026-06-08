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Reporta médico de Dinamarca evolución positiva de Eriksen

El médico de la selección danesa informó que el mediocampista de 34 años evoluciona favorablemente y podría recibir el alta hospitalaria en las próximas horas

  • 08
  • Junio
    2026

El futbolista Christian Eriksen se encuentra estable, de buen ánimo y podría abandonar el hospital en las próximas horas, luego de sufrir un nuevo episodio de salud durante el partido amistoso que disputaba la selección de Dinamarca frente a Ucrania.

El mediocampista danés de 34 años encendió las alarmas el domingo al desplomarse sobre el terreno de juego cuando transcurría el minuto 65 del encuentro celebrado en Odense.

La acción ocurrió sin contacto con algún rival, después de que Eriksen se llevara ambas manos al pecho antes de caer al césped.

La rápida intervención del cuerpo médico permitió atender al jugador en el campo, posteriormente el futbolista abandonó la cancha caminando por su propio pie antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Odense para someterse a estudios complementarios.

Te puede interesar: Eriksen se desploma y suspenden amistoso Dinamarca-Ucrania

La Federación Danesa de Futbol informó este lunes que el estado de salud del jugador es favorable. El médico de la selección nacional, Morten Boesen, explicó que tuvo contacto con Eriksen durante la mañana y confirmó que el futbolista se encuentra acompañado por su familia.

“Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y está de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y pueda regresar a casa”, señaló el especialista en un comunicado difundido por la federación.

Boesen agregó que el organismo mantiene contacto constante con los integrantes de la selección para brindar apoyo tanto a jugadores como al cuerpo técnico tras el incidente.

El partido fue suspendido

Luego del desplome del mediocampista, el encuentro entre Dinamarca y Ucrania fue suspendido. Tras consultar con los servicios médicos y con representantes de ambas selecciones, el árbitro decidió dar por terminado el compromiso sin reanudar las acciones.

El episodio generó preocupación inmediata entre aficionados, compañeros y autoridades danesas, quienes siguieron de cerca la evolución del futbolista.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, expresó públicamente su respaldo al jugador a través de redes sociales.

“Envío mis pensamientos más cálidos a Christian Eriksen y a todos los que lo rodean”, escribió la mandataria, quien también manifestó alivio tras conocer los primeros reportes favorables sobre su estado de salud.

Un antecedente que marcó su carrera

El nuevo incidente inevitablemente recordó el dramático episodio que Eriksen sufrió durante la Eurocopa 2021, cuando padeció un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia.

Meses después de aquel acontecimiento, los médicos le implantaron un desfibrilador cardioversor, dispositivo que le permitió continuar con su carrera profesional bajo supervisión especializada.

Sin embargo, la normativa sanitaria italiana le impidió seguir compitiendo con el Inter de Milán debido al uso de dicho dispositivo, por lo que tuvo que abandonar el club.

Lejos de retirarse, Eriksen logró regresar al futbol profesional menos de un año después de su paro cardíaco. Primero lo hizo con el Brentford de la Premier League inglesa, donde recuperó ritmo competitivo y volvió a demostrar su calidad.

Posteriormente fichó con el Manchester United, equipo en el que permaneció durante tres temporadas antes de salir como agente libre.

Actualmente milita en el Wolfsburgo de Alemania, club con el que tiene contrato hasta la campaña 2026-27 y que también expresó su apoyo tras conocerse el incidente.

Dinamarca, fuera del Mundial

El episodio ocurre en un momento en el que la selección danesa quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

 


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