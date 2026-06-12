Esta fiesta no termina: dos juegos este viernes

La fiesta apenas comienza: este jueves hubo dos encuentros, y este viernes habrá otro par, luego de las ceremonias de apertura que habrá en Canadá y Estados Unidos.

El país de la hoja de maple recibe a Bosnia en el Toronto Stadium a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey.

Y a las 19:00 horas, Estados Unidos recibe a Paraguay en el Los Angeles Stadium, en duelo que transmite la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

El escenario en donde debutará Estados Unidos tendrá preparado un evento especial de inauguración, como ocurrirá con todas las sedes mundialistas, y posteriormente se dará inicio a la patada de arranque.

Esta será la segunda vez en la historia en donde las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se vean las caras en una Copa Mundial de la FIFA tras el partido que protagonizaron en Uruguay 1930, que terminó con victoria para el conjunto estadounidense.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino solo ha ganado un partido en lo que va del año tras derrotar a Senegal por 3-2 y ha dejado serias dudas sobre su funcionamiento, las mismas que buscará aclarar ante el máximo escenario del futbol mundial.

El turno para Canadá llega ante Bosnia y Herzegovina. Canadá y Bosnia tienen una breve historia en la historia de los Mundiales que ampliarán en esta edición y en la que buscarán mejorar sus registros conseguidos hasta ahora. Los canadienses están encabezados por una cantidad considerable de futbolistas con experiencia en Europa como Alphonso Davies y Jonathan David.

Los artistas confirmados al momento son: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince. La logística será igual que en México y Estados Unidos; el evento arrancará 90 minutos antes del inicio del partido ante Bosnia Herzegovina.

Los canadienses jugarán su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva y la tercera en su historia; su primer Mundial lo disputaron en México 1986 y el más reciente fue Qatar 2022. Hasta ahora, Canadá no ha podido pasar de la fase de grupos; tiene seis derrotas y 12 goles en contra.

El Mundial 2026 será la segunda edición en la que el seleccionado bosnio participe en una Copa del Mundo. La primera vez que se clasificó fue en Brasil 2014, en donde no superó la fase de grupos y cerró con una marca de una victoria y dos derrotas; su único triunfo fue ante Irán por un marcador de 3-1.

Comentarios