La lucha libre mexicana está de luto tras la muerte de Heriberto Ruiz Sánchez, una de las figuras más representativas de la época dorada del pancracio nacional

Inicio / Deportes / Fallece 'Rizado Ruiz', ícono de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana perdió a una de sus figuras históricas.

Heriberto Ruiz Sánchez, conocido en los encordados como “Rizado Ruiz”, falleció dejando una huella imborrable en el pancracio nacional y en varias generaciones de aficionados que siguieron su trayectoria dentro de las principales arenas del país.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el fallecimiento del gladiador zacatecano y expresó sus condolencias a familiares, amigos y miembros de la comunidad luchística.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte.

Una carrera forjada en la época dorada

Nacido el 11 de julio de 1935 en Sombrerete, Zacatecas, Heriberto Ruiz encontró inspiración en su hermano Rodolfo Ruiz para iniciar su camino dentro de la lucha libre profesional.

Gracias a su disciplina, técnica y capacidad sobre el ring, logró abrirse paso dentro de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), donde rápidamente comenzó a destacar entre los principales exponentes de la época.

Su estilo combinaba fortaleza física, resistencia y una sólida técnica a ras de lona, características que le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición y consolidarse como uno de los luchadores más respetados de su generación.

El campeonato que marcó su legado

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 21 de abril de 1964, cuando derrotó a Halcón Dorado para conquistar el Campeonato Nacional de Peso Welter, logro que lo colocó entre las máximas figuras del pancracio mexicano.

Durante su reinado realizó exitosas defensas del cinturón frente a rivales de gran nivel como Raúl Reyes y el legendario Huracán Ramírez, protagonizando combates que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Una rivalidad que hizo historia

La rivalidad con Huracán Ramírez se convirtió en una de las más recordadas de aquellos años.

Después de varios enfrentamientos intensos, el 3 de abril de 1965 el popular enmascarado logró derrotar a "Rizado Ruiz" para arrebatarle el campeonato welter, cerrando uno de los capítulos más importantes de la lucha libre mexicana de la década de los sesenta.

Además de sus luchas titulares, Ruiz también participó en importantes combates de apuestas. En 1966 perdió una lucha de cabellera contra Alberto Muñoz, en una batalla que generó gran expectación entre la afición.

Cabe señalar que la carrera de Rizado Ruiz destacó también por su longevidad. Incluso décadas después de alcanzar la cima, continuó ligado a los cuadriláteros.

En 1995 volvió a protagonizar una lucha de máscara contra cabellera, demostrando que su pasión por la lucha libre seguía intacta y reafirmando el carácter combativo que lo acompañó durante toda su trayectoria profesional.

Más allá de los títulos y rivalidades, "Rizado Ruiz" será recordado por su disciplina, profesionalismo y entrega sobre el cuadrilátero, valores que lo convirtieron en una figura respetada dentro y fuera del ring.