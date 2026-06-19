Estados Unidos domina a Australia y asegura pase a 16avos

Gracias a esta victoria, el conjunto norteamericano aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo, pero todavía no el liderato de grupo

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Tal y como se mostró en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Estados Unidos mostró que tiene un proyecto serio para la justa y derrotó por 2-0 a Australia, con lo que aseguró el primer lugar del Grupo D y su pase a los Dieciseisavos de Final.

Con un autogol de Cameron Burgess y un tanto de Alex Freeman, los de Mauricio Pochettino derrotaron a unos débiles "Canguros", que dejaron ver que fue un accidente su triunfo frente a Turquía en su debut.

Cuando el partido apenas iba tomando forma, llegó una escapada por banda que culminó en un centro que Burgess remató accidentalmente y mandó al fondo de su propio arco.

Luego de esto y a pesar del intenso sol que hubo en la cancha del Estadio Seattle, la selección de las barras y estrellas dominó a placer el trámite del compromiso, pese a que el marcador final no reflejó esta supremacía.

Sobre el final del primer tiempo llegó el segundo gol del encuentro, cortesía de Alex Freeman, quien siguió un balón rebotado tras un tiro de Serginho Dest y, sin marca, puso el tanto definitivo.

Ya en el complemento, Estados Unidos tuvo varias ocasiones claras, pero la falta de conexiones al frente impidió que el anfitrión de la justa hiciera mucho más amplia su ventaja.

Gracias a esta victoria, el conjunto norteamericano aseguró su pase a la siguiente ronda del torneo, pero todavía no el liderato de grupo, pues el resto de equipos aún pueden sumar seis puntos.