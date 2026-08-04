Sepultan 112 cuerpos recuperados tras bombardeos de Gaza en 2023

Netanyahu sugirió que había diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre un acuerdo reciente anunciado para desarmar al grupo miliciano

Ciudad de Gaza celebró este martes un funeral masivo por los 112 palestinos fallecidos cuyos cuerpos fueron recuperados casi tres años después del bombardeo israelí que arrasó con una zona residencial.

Cientos de personas se reunieron para el funeral, donde los cuerpos envueltos en banderas palestinas fueron colocados en filas cerca de los edificios arrasados antes de ser llevados en camillas por una calle estrecha para su entierro en un cementerio cercano.

Las 112 víctimas estaban entre más de 300 personas perecidas durante un ataque el 22 de noviembre de 2023 en el barrio de Sabra de la Ciudad de Gaza.

Equipos de emergencias recuperaron los cuerpos durante el fin de semana después de excavar entre los escombros durante 136 horas, según la Defensa Civil.

Entre las víctimas se encontraban 40 niños, 30 mujeres y siete personas con discapacidad.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a alrededor de 1,200 personas y tomando a 251 rehenes.

Alrededor de 7,400 personas siguen desaparecidas y se presume que están enterradas bajo los escombros de la guerra, según Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

La localidad de Al Khasab se encuentra en la punta de la península arábiga que se adentra en el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima en la boca del Golfo Pérsico.

No habrá retirada de Gaza hasta que Hamás se desarme totalmente: Netanyahu

El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel no se retirará de sus posiciones actuales en Gaza hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

En declaraciones en redes sociales, Netanyahu sugirió que había diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre un acuerdo reciente anunciado para desarmar al grupo miliciano.

El acuerdo pedía que Hamás comenzara a desarmarse y que Israel detuviera sus ataques y empezara a retirarse de Gaza.

"Nos envió un borrador. No estuvimos de acuerdo. No es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios [...] Esta es nuestra posición. Nos mantenemos firmes en nuestros intereses, creo que tanto con sabiduría como con determinación”.

Netanyahu aseguró que el desarme debería ocurrir primero, y que las fuerzas israelíes seguirían haciendo “lo que sea necesario para protegerse a sí mismas, a nuestro territorio y a nuestros ciudadanos”.