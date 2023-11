'Estamos felices, pero no hemos ganado nada': 'Tano' Ortiz

No, no lo deseamos. No buscamos ser líderes o sublíderes por el mero deseo. Estamos trabajando para posicionarnos mejor en la tabla. Hemos logrado nuestro objetivo de estar entre los cuatro primeros. Ahora, nos sentimos tranquilos sabiendo que esta etapa termina el sábado y comienza otro torneo, donde el juego es diferente. Un solo error puede tener un alto costo, por lo que el liderato no tiene demasiada relevancia.

'Tano' Ortiz.