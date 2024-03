Estamos para pelear ante América: Juan Brunetta

"Me tocó llegar y hacer pretemporada corta, me siento bien, el arranque desde el primer día, los compañeros y cuerpo técnico me dieron la confianza para aportar el primer día, he disfrutado mucho en el club, en el día a día, y estoy muy contento en esta etapa en el club, recién empieza para mí, trato de ir creciendo día a día y aportarle a mis compañeros".