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Estamos locos, Lucas: Ocampos es el hombre gol de Rayados

El argentino ha anotado seis de los últimos nueve tantos del Monterrey en liga y es el máximo romperredes del Apertura 2026, con cuatro dianas en tres fechas

Por Gerardo Vázquez | 03 Agosto 2026

Tal parece que Rayados ha encontrado a su “hombre gol”, no es delantero, pero su talento y capacidad provocan que sus disparos lleven potencia, colocación… y finalicen adentro de la portería rival.

Es argentino, es mediocampista, porta el número siete en el jersey… y su nombre es Lucas Ariel Ocampos Lain.

Tiene 32 años de edad, nació el 11 de julio de 1994, en Quilmes, Argentina, y con sus dianas ha ayudado al Monterrey a registrar seis de nueve puntos en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En el actual certamen, el sudamericano ha marcado cuatro tantos en apenas tres jornadas: dos ante Santos Laguna, una ante Necaxa y otra ante Atlas.

Pero el dato más contundente es que el pampero ha marcado seis de las últimos nueve pepinillos de La Pandilla en el campeonato mexicano de la Primera División del futbol azteca: dos en las últimas tres jornadas del pasado Torneo Clausura 2026 y cuatro en la reciente campaña.

De hecho, es la primera vez que el nacido en Argentina anota cuatro goles en las primeras tres fechas de un torneo corto de la Liga MX con el conjunto de la Sultana del Norte.

Y ello hace “eco” en el hecho de que Lucas Ocampos es el actual líder de goleo individual del actual certamen del balompié mexicano.

Goles de Lucas Ocampos con Rayados, al considerar las primeras tres jornadas de cada torneo que ha jugado

TorneoGoles anotados
Apertura 20240
Clausura 20250
Apertura 20250
Clausura 20250
Apertura 20264

 

El hombre gol de Rayados

De los últimos nueve goles que ha anotado Monterrey en la Liga MX, seis son obra de Lucas Ocampos.

TorneoJornadaResultadoGoles de Lucas Ocampos
Clausura 202615Rayados 1-3 Pachuca1
Clausura 202616Rayados 2-1 Puebla1
Apertura 20261Rayados 3-2 Santos2
Apertura 20262Necaxa 2-1 Rayados1
Apertura 20263Atlas 0-2 Rayados1
TOTAL  6

 

Goleadores del Apertura 2026 después de tres jornadas

PosiciónFutbolistaClubGoles anotados
1Lucas OcamposRayados4
2Olavio Dos SantosPumas3
3Ali ÁvilaQuerétaro3
4Salomón RondónPachuca3

Seis jugadores están empatados con dos goles cada uno.

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