El argentino ha anotado seis de los últimos nueve tantos del Monterrey en liga y es el máximo romperredes del Apertura 2026, con cuatro dianas en tres fechas

Inicio / Deportes / Estamos locos, Lucas: Ocampos es el hombre gol de Rayados

Tal parece que Rayados ha encontrado a su “hombre gol”, no es delantero, pero su talento y capacidad provocan que sus disparos lleven potencia, colocación… y finalicen adentro de la portería rival.

Es argentino, es mediocampista, porta el número siete en el jersey… y su nombre es Lucas Ariel Ocampos Lain.

Tiene 32 años de edad, nació el 11 de julio de 1994, en Quilmes, Argentina, y con sus dianas ha ayudado al Monterrey a registrar seis de nueve puntos en la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En el actual certamen, el sudamericano ha marcado cuatro tantos en apenas tres jornadas: dos ante Santos Laguna, una ante Necaxa y otra ante Atlas.

Pero el dato más contundente es que el pampero ha marcado seis de las últimos nueve pepinillos de La Pandilla en el campeonato mexicano de la Primera División del futbol azteca: dos en las últimas tres jornadas del pasado Torneo Clausura 2026 y cuatro en la reciente campaña.

De hecho, es la primera vez que el nacido en Argentina anota cuatro goles en las primeras tres fechas de un torneo corto de la Liga MX con el conjunto de la Sultana del Norte.

Y ello hace “eco” en el hecho de que Lucas Ocampos es el actual líder de goleo individual del actual certamen del balompié mexicano.

Goles de Lucas Ocampos con Rayados, al considerar las primeras tres jornadas de cada torneo que ha jugado

Torneo Goles anotados Apertura 2024 0 Clausura 2025 0 Apertura 2025 0 Clausura 2025 0 Apertura 2026 4

El hombre gol de Rayados

De los últimos nueve goles que ha anotado Monterrey en la Liga MX, seis son obra de Lucas Ocampos.

Torneo Jornada Resultado Goles de Lucas Ocampos Clausura 2026 15 Rayados 1-3 Pachuca 1 Clausura 2026 16 Rayados 2-1 Puebla 1 Apertura 2026 1 Rayados 3-2 Santos 2 Apertura 2026 2 Necaxa 2-1 Rayados 1 Apertura 2026 3 Atlas 0-2 Rayados 1 TOTAL 6

Goleadores del Apertura 2026 después de tres jornadas

Posición Futbolista Club Goles anotados 1 Lucas Ocampos Rayados 4 2 Olavio Dos Santos Pumas 3 3 Ali Ávila Querétaro 3 4 Salomón Rondón Pachuca 3

Seis jugadores están empatados con dos goles cada uno.