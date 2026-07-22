Estrenan 10 equipos nuevo mando en la NFL 2026

La NFL vivirá una de las temporadas con mayor renovación en los banquillos con franquicias apostando por jóvenes mentes ofensivas y entrenadores con experiencia

La temporada 2026 de la NFL arrancará con una de las mayores sacudidas en los banquillos de la última década, luego de que 10 franquicias decidieran cambiar de entrenador en jefe en busca de resultados inmediatos o de iniciar nuevos proyectos de reconstrucción.

La tendencia se mantiene clara: ofensivas dinámicas, desarrollo de quarterbacks y perfiles jóvenes siguen marcando el rumbo de las contrataciones en la liga.

Entre los movimientos más llamativos destaca la llegada de Joe Brady a los Bills de Buffalo tras la sorpresiva salida de Sean McDermott, mientras que los Ravens cerraron la histórica era de John Harbaugh para entregar el proyecto a Jesse Minter, considerado uno de los coordinadores defensivos más cotizados del futbol americano profesional. Los Giants apostaron por la experiencia de John Harbaugh, quien dejó Baltimore después de 18 temporadas y un título de Super Bowl, mientras que Tennessee confió en Robert Saleh para reconstruir a unos Titans necesitados de identidad defensiva.

Arizona optó por Mike LaFleur para encabezar una reconstrucción integral tras una campaña de apenas tres victorias, en tanto que Atlanta sorprendió al contratar a Kevin Stefanski, exentrenador de Cleveland y dos veces ganador del premio al Coach del Año.

Cleveland, precisamente, decidió apostar por Todd Monken para revitalizar una ofensiva que perdió protagonismo en los últimos años.

Las Vegas entregó las riendas del equipo a Klint Kubiak, quien llegó procedente de Seattle tras desempeñarse como coordinador ofensivo de los Seahawks.

Los Raiders apostaron por su capacidad para diseñar ofensivas equilibradas y desarrollar quarterbacks, con la misión de reconstruir a una franquicia que ha carecido de estabilidad en el puesto.

Pittsburgh abrió un capítulo poco habitual en una de las franquicias más estables de la NFL al contratar a Mike McCarthy como sustituto de Mike Tomlin.

El entrenador, originario de Pittsburgh, regresa a casa con 18 temporadas de experiencia al frente de Green Bay y Dallas, además de un campeonato de Super Bowl conseguido con los Packers.

Miami también inició una nueva etapa al entregar el equipo a Jeff Hafley, quien dejó su puesto como coordinador defensivo de Green Bay para asumir por primera vez como entrenador en jefe en la NFL.

El exentrenador de Boston College tendrá la tarea de reconstruir la identidad de unos Dolphins que apostaron por renovar tanto su estructura deportiva como su plantilla.

Mike McCarthy: Pittsburgh Steelers

Procedencia: Exentrenador de Cowboys

Mike LaFleur: Arizona Cardinals

Procedencia: Coordinador ofensivo de Rams

Kevin Stefanski: Atlanta Falcons

Procedencia: Exhead coach de Browns

Jesse Minter: Baltimore Ravens

Procedencia: Coordinador defensivo de Chargers

Joe Brady: Buffalo Bills

Procedencia: Coordinador ofensivo de Bills

Todd Monken: Cleveland Browns

Procedencia: Coordinador ofensivo de Ravens

Klint Kubiak: Las Vegas Raiders

Procedencia: Coordinador ofensivo de Seahawks

Jeff Hafley: Miami Dolphins

Procedencia: Coordinador defensivo de Packers

John Harbaugh: New York Giants

Procedencia: Exhead coach de Ravens

Robert Saleh: Tennessee Titans

Procedencia: Coordinador defensivo de 49ers y exhead coach de Jets