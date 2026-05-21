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'Goals': LISA, Anitta y Rema estrenan tema para el Mundial 2026

El tema mezcla pop latino, afrobeats y K-pop, y será interpretado durante la ceremonia inaugural del torneo en Los Ángeles

  • 21
  • Mayo
    2026

Las artistas internacionales LISA, Anitta y Rema unieron sus voces en “Goals”, el más reciente sencillo oficial del álbum del Mundial, una producción que acompañará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El tema ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial y forma parte del proyecto musical impulsado por FIFA rumbo al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La canción será interpretada en vivo durante la ceremonia de apertura programada para el próximo 12 de junio de 2026 en el Estadio de Los Ángeles, previo al partido inaugural del campeonato.

“Goals” reúne influencias del pop latino, el afrobeats y el K-pop, géneros que actualmente dominan gran parte de la industria musical internacional.

El sencillo fue producido por el ganador del Grammy, Cirkut, y apuesta por un sonido dinámico pensado para conectar con audiencias de distintas regiones del mundo.

Con esta colaboración, FIFA busca que el álbum oficial refleje el carácter multicultural del torneo y la diversidad que rodea al futbol internacional.

La canción se suma a otros lanzamientos ya presentados como "Lighter", "Por Ella", "Echo" e "Illuminate", temas que han comenzado a construir la identidad sonora del Mundial 2026.

LISA: “La música siempre une”

La cantante destacó la importancia de participar en un proyecto con alcance global y aseguró que el futbol y la música tienen la capacidad de conectar personas de distintas culturas.

“Formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA este año ha sido muy emocionante. La música siempre une a personas de todo el mundo, así que ha sido un honor trabajar con Anitta y Rema”, expresó.

Por su parte, confesó que el Mundial representa algo profundamente personal debido a la tradición futbolera de Brasil.

“Mi vínculo con el Mundial es profundamente emotivo. Al fin y al cabo, soy brasileña, así que, por supuesto, tengo recuerdos maravillosos ligados al torneo”, comentó.

La artista también calificó como “increíblemente especial” poder formar parte de la historia musical de la Copa del Mundo.

Rema destaca unión de culturas

El cantante nigeriano resaltó el simbolismo detrás de la colaboración, que reúne artistas y estilos musicales de distintos continentes.

“Tres continentes, una sola canción… reunir todos nuestros sonidos de esta manera es un momento importante para la música en el escenario mundial”, afirmó.

Cabe señalar que la producción musical forma parte de la estrategia de FIFA para convertir el Mundial 2026 en un evento que trascienda lo deportivo y se consolide también como una plataforma cultural y de entretenimiento.

Por otra parte, el proyecto musical busca funcionar como un puente entre el futbol y la música, integrando sonidos, idiomas y estilos que reflejen la dimensión internacional del torneo más importante del mundo.


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