Exreceptor Kurt Suzuki será el próximo mánager de los Angelinos

Los Angelinos de Los Ángeles decidieron contratar al ex receptor Kurt Suzuki como su próximo gerente, según informó una persona con conocimiento de las negociaciones a The Associated Press.

La persona habló bajo condición de anonimato este martes porque los Angelinos no habían completado ni anunciado el acuerdo con Suzuki, quien ha pasado las últimas tres temporadas como asistente especial del gerente general del equipo, Perry Minasian.

Suzuki jugó 16 temporadas en la MLB para cinco equipos. Obtuvo una selección al Juego de Estrellas con Minnesota en 2014 y ganó una Serie Mundial con Washington en 2019.

Suzuki terminó su carrera con dos años en Anaheim, retirándose después de la temporada 2022. Suzuki también ganó la Serie Mundial Universitaria mientras jugaba para Cal State Fullerton, ubicada a pocos kilómetros del Angel Stadium.

Suzuki, de 42 años, reemplazaría a Ron Washington, quien se desvinculó de los Angelinos después de dos temporadas con balances negativos. Washington se perdió la segunda mitad de la temporada actual tras someterse a una cirugía de bypass cuádruple.

Los Angelinos se inclinaron por Suzuki y Torii Hunter, otro asesor, como sus principales candidatos después de que las conversaciones con el ex toletero Albert Pujols se rompieron en los últimos días. El legendario astro dominicano, que tiene un contrato de servicios personales con los Angelinos, era el favorito inicial para el puesto como un antiguo favorito del propietario Arte Moreno.

Pujols y Suzuki no tienen experiencia como dirigentes en las mayores.

Suzuki sería el quinto mánager a tiempo completo de los Angelinos en las últimas ocho temporadas desde que Mike Scioscia fue despedido.

Los Angelinos tienen las rachas activas más largas de futilidad en las mayores, con 10 temporadas consecutivas perdedoras y 11 temporadas consecutivas sin playoffs.

Aunque Minasian ha conformado un núcleo joven prometedor, liderado por el campocorto Zach Neto y el jardinero Jo Adell para unirse al tres veces MVP Mike Trout, el equipo ha mostrado pocos signos de surgimiento de su mediocre década bajo la dirección de Moreno. Terminaron con foja de 72-90 la temporada pasada, últimos en el Oeste de la Liga Americana.

Suzuki, oriundo de Hawái, es un japonés-estadounidense de cuarta generación. Se uniría a Don Wakamatsu y Dave Roberts en la lista de ex mánagers y actuales de MLB con herencia asiática.

Suzuki tomaría el control del banquillo de los Angelinos durante otro capítulo de publicidad negativa para la franquicia, que actualmente está involucrada en un juicio por una demanda por muerte injusta presentada por la familia del lanzador Tyler Skaggs, quien murió de una sobredosis de drogas en 2019. Se espera que Trout testifique en el juicio el martes.

