Broncos unirán a su anillo de leyendas a Demaryius Thomas

Los Denver Broncos colocarán un nuevo nombre en su anillo de leyendas en el Empower Field at Mile High.

Pues este jueves la franquicia de Colorado anunció que este domingo homenajearán a su exreceptor Demaryius Thomas, quien falleció en el 2021 a los 33 años.

Con esta inclusión, Thomas se convertirá en el trigésimo octavo miembro del Anillo de la Fama del equipo.

El homenaje será en el medio tiempo del partido entre Broncos y Giants, y sus padres, Katina Smith y Bobby Thomas, serán quienes representen al exreceptor.

Su incorporación al Anillo de Leyendas también será aprovechada para celebrar a los jugadores y entrenadores de aquel equipo campeón del 2015.

El seleccionado con el pick 22 global en el Draft del 2010 y que fue campeón del Super Bowl 50 con la franquicia, fue encontrado muerto en su casa de Roswell, Georgia, el 9 de diciembre del 2021. Tras su muerte se realizaron exámenes que lo diagnosticaron con encefalopatía traumática crónica (ETC).

Según la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, la ETC es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta a personas que han sufrido conmociones cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas repetidas.

Un estudio realizado en 2023 por la Facultad de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston arrojó que 345 exjugadores de la NFL, de 376 estudiados, fueron diagnosticados de manera inicial con esta enfermedad.

En dicho estudio se aclara que se desconoce la prevalencia de la ETC entre los jugadores de la NFL, ya que esta solo se puede diagnosticar de manera definitiva tras el fallecimiento.

Demaryius Thomas ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en yardas y recepciones por recepción.

Tras su salida de los Denver Broncos, Thomas jugó con los Houston Texans en el 2018; un año después estuvo con New England Patriots. Después de su paso por Boston, terminó su carrera en los New York Jets.

Su fallecimiento se dio seis meses después de haber anunciado su retiro de la NFL.

