Fabio Cannavaro es nuevo director técnico de Uzbekistán

Uzbekistán contrata a Fabio Cannavaro como entrenador de la selección nacional para su debut en la Copa Mundial 2026, apostando por la experiencia internacional

  • 06
  • Octubre
    2025

Uzbekistán contrató al italiano Fabio Cannavaro como entrenador de la selección nacional de cara a su primera presentación en una Copa Mundial el próximo año.

Cannavaro, el zaguero que fue el capitán de Italia en la conquista del título del Mundial de Alemania 2006, asumió el cargo de inmediato, informó este lunes la federación de fútbol de Uzbekistán.

La nación de Asia Central se clasificó en junio para el Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador local Timur Kapadze, pero desde entonces buscó contratar a un técnico con mayor experiencia internacional.

Antes de la contratación de Cannavaro, Uzbekistán sonó como destino para Joachim Löw, quien llevó a Alemania al título en el Mundial de Brasil de 2014, y con Paulo Bento, ex entrenador de Portugal y Corea del Sur.

Uzbekistán hará su debut mundialista en el torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México, con jugadores clave como Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, y Eldor Shomurodov, delantero de la Roma que fue cedido al club turco Basaksehir.

La mayor parte de la experiencia de Cannavaro, de 52 años, como entrenador desde que se retiró como jugador en 2011 ha sido en Asia, aunque ha tenido breves etapas en Europa con Udinese y Benevento en Italia y el club croata Dinamo Zagreb, del cual se desvinculó en abril.

Cannavaro, quien disputó 136 partidos con Italia, anteriormente dirigió al Al-Nassr en Arabia Saudí y llevó al Guangzhou Evergrande al título de la Superliga China en 2019, el mismo año en que brevemente entrenó al equipo nacional de China antes de renunciar después de dos partidos.


