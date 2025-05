Dos clubes de la Liga MX buscan a Fabio Cannavaro como DT

Fabio Cannavaro, exjugador italiano y ganador del Balón de Oro en 2006, ha sido contactado por dos clubes importantes de la Liga MX en los últimos días.

Se reporta que Cannavaro está abierto al desafío y muestra interés en la posibilidad de dirigir en el fútbol mexicano.

🚨🇲🇽 Former Ballon d’Or Fabio Cannavaro has been approached by two top clubs in Mexico in the recent days.



Talks have taken place with Cannavaro open to the challenge and intrigued by the idea of managing in Liga MX. pic.twitter.com/GrbvApTVp6