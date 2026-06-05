Fallece Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, falleció la mañana de este viernes a los 60 años de edad en el Hospital Sanatorio Español, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de una neumonía y de un tratamiento médico que recibía por una enfermedad oncológica.

Durante las últimas semanas, el edil lagunero permaneció alejado de las actividades públicas mientras se recuperaba en su domicilio, situación que había sido confirmada previamente por autoridades estatales y municipales.

Román Cepeda encabezaba su segundo mandato en Torreón

Cepeda González encabezaba su segundo periodo consecutivo al frente de la administración municipal de Torreón y era considerado una de las figuras políticas más relevantes de la Región Laguna y del estado de Coahuila.

A lo largo de su trayectoria en el servicio público ocupó diversos cargos dentro de la administración estatal y municipal, entre ellos la Secretaría del Trabajo de Coahuila, además de distintas responsabilidades relacionadas con el desarrollo económico y la administración pública.

Su estado de salud generó atención en los últimos días

Su estado de salud se convirtió en tema de interés público durante los últimos días debido a las versiones sobre su evolución médica, aunque continuó participando en algunas actividades de gobierno de manera remota mientras permanecía en recuperación.

Autoridades definirán continuidad de la administración municipal

Tras confirmarse el fallecimiento del alcalde, se prevé que en las próximas horas autoridades municipales y estatales den a conocer los procedimientos institucionales que seguirán para garantizar la continuidad de la administración pública en Torreón.

La noticia ha generado reacciones entre integrantes de la clase política, empresarios, organismos civiles y ciudadanos de la Región Laguna, quienes han comenzado a expresar condolencias a familiares y colaboradores del presidente municipal.

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