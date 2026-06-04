FCC conquista bicampeonato tras golear 5-0 a FACDYC

La Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) reafirmó su dominio en el futbol universitario al conquistar el bicampeonato de la categoría Primera, luego de imponerse con autoridad por marcador de 5-0 sobre la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) en la gran final disputada en el Estadio Gaspar Mass.

El encuentro enfrentó a dos de los equipos más sólidos del torneo, que llegaron a la disputa por el título después de superar con éxito sus respectivas semifinales.

Los Pericos avanzaron tras vencer 1-0 a FIME, mientras que las Lechuzas aseguraron su lugar en la final luego de derrotar 2-0 a la Facultad de Organización Deportiva.

FCC impuso condiciones desde el primer tiempo

Aunque los primeros minutos se desarrollaron con intensidad y ambos conjuntos mostraron orden táctico, la FCC logró inclinar rápidamente la balanza gracias a una jugada que abrió el camino hacia el campeonato.

El primer tanto nació de una destacada acción individual del lateral derecho Alexander Guerrero, quien dejó atrás a varios adversarios antes de asistir a Diego Muñoz. El delantero no desaprovechó la oportunidad y con un potente disparo de pierna izquierda envió el balón al fondo de la portería para colocar el 1-0.

Ese gol marcó el inicio de una actuación dominante de los pericos, que encontraron espacios y aprovecharon cada oportunidad para ampliar la ventaja.

La gran figura de la final fue Diego Muñoz, quien firmó un hat-trick y se convirtió en MVP del encuentro gracias a su contundencia y liderazgo frente al arco rival.

Antes del descanso, Ricardo Arzola también apareció en el marcador al rematar y ganar la marca de las lechuzas dentro del área tras un tiro de esquina, permitiendo que la FCC se marchara al medio tiempo con una cómoda ventaja y el control absoluto del partido.

Los Pericos sentenciaron la final en la segunda mitad

Lejos de bajar la intensidad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación regresó al segundo tiempo sobre el terreno de juego decidida a cerrar la obra.

El quinto gol llegó por conducto de Ricardo Cruz, quien convirtió desde el punto penal para sellar la goleada y confirmar el título para los Pericos.

La victoria reflejó la superioridad mostrada por la FCC a lo largo del encuentro y puso el broche de oro a una campaña que terminó con un nuevo campeonato de la categoría Primera del futbol varonil para la institución.

El título también tuvo como protagonistas a los guardametas Said “Tanque” Solares y Aldo Medina, quienes fueron los responsables de mantener la portería en cero durante la gran final.

'Tanque', portero titular a lo largo del torneo, volvió a mostrar seguridad bajo los tres postes durante la primera mitad del encuentro, aportando liderazgo y confianza a una defensa que logró neutralizar los intentos de reacción de FACDYC.

Antes de que finalizara el encuentro, Aldo Medina tomó el relevo en el arco y respondió con una gran atajada a quemarropa, conservando la solidez defensiva y manteniendo el cero en el arco.

Un año lleno de títulos para la FCC

Con esta conquista, la Facultad de Ciencias de la Comunicación continúa acumulando éxitos deportivos.

El equipo ya había levantado dos campeonatos durante 2025: uno en futbol rápido frente a FIME y otro en futbol 11 tras vencer a la Facultad de Organización Deportiva.

Ahora, en junio de 2026, los Pericos suman un nuevo trofeo a sus vitrinas al imponerse de manera contundente sobre FACDYC dentro del torneo intrauniversitario de la UANL.

El proyecto deportivo encabezado por el entrenador Pablo Cepeda y el auxiliar Andree Mata volvió a rendir frutos, consolidando a la FCC como una de las potencias del futbol universitario.

Plantilla campeona de la FCC

Said Solares “Tanque”

Aldo Medina

Xavier Pola

Alexander Guerrero

Ricardo Arzola

Roberto Ruiz

Axel Echavarri

Oscar Maldonado “Tigre”

Diego Gálvez

Fabian Arreola

Diego Muñoz

Diego Humberto

Pablo González

Guillermo Lozano

Sebastián Arrellano

Abraham Garza

Jovany Villela

Jonathan Nava

Oscar Llanas

Ricardo Cruz

Jorge Silva

Fotografías: @Xaviografia @dieg.ografia_pj28

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