El recinto reunió a 404 mil 120 aficionados en cinco partidos, para una media de 80 mil 824 espectadores por encuentro, superando al estadio de Nueva Jersey

Inicio / Deportes / Estadio Ciudad de México lideró asistencia del Mundial 2026™

El Estadio Ciudad de México terminó como la sede con el mayor promedio de asistencia de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por encima incluso del estadio que albergó la gran Final entre España y Argentina.

Las cifras oficiales de asistencia confirmaron que el histórico recinto mexicano fue el que mejor respuesta obtuvo por parte de los aficionados durante el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Ciudad de México recibió un total de 404 mil 120 aficionados a lo largo de los cinco encuentros que albergó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dicha cifra le permitió registrar un promedio de 80 mil 824 espectadores por partido, el más alto entre las 16 sedes que formaron parte del torneo.

El dato resulta aún más relevante al compararlo con el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, escenario de la Final mundialista.

Aunque el inmueble estadounidense acumuló la mayor cantidad total de asistentes con 645 mil 186 aficionados, esa cifra se distribuyó en ocho encuentros, dejando un promedio de 80 mil 648 espectadores por juego.

La diferencia fue mínima, pero suficiente para que el estadio mexicano se quedara con el primer lugar.

Lleno total en cada partido

Otro de los aspectos que destacó al recinto capitalino fue su capacidad para agotar todas las localidades disponibles en cada uno de los partidos disputados.

El Estadio Ciudad de México fue uno de los únicos dos escenarios de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que alcanzaron el 100 por ciento de ocupación durante todos sus encuentros.

Cabe mencionar que el otro estadio que logró esa marca fue el BC Place de Vancouver.

Además, ninguna otra sede del torneo consiguió vender la totalidad de sus boletos en todos los partidos que recibió.

Así quedó el ranking de asistencia promedio

De acuerdo con las cifras oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los estadios con mejor promedio de asistencia fueron:

1. Estadio Ciudad de México

80,824 aficionados por partido

5 encuentros disputados

100% de ocupación

2. Estadio New Jersey/New York

80,648 aficionados por partido

8 encuentros disputados

99.9% de ocupación

3. Estadio Los Ángeles

70,207 aficionados por partido

8 encuentros disputados

4. Estadio Dallas

70,205 aficionados por partido

9 encuentros disputados

Por otra parte, el Estadio Ciudad de México se convirtió en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, consolidando un legado iniciado en 1970 y continuado en 1986.